超微新顯卡上市 主板廠營運添動能

超微 (AMD-US) 宣布新款 Radeon RX 6600 XT 顯示卡正式上市，將由華擎 (3515-TW)、華碩 (2357-TW)、映泰 (2399-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、撼訊 (6150-TW) 等全球供應商販售，法人看好，將為相關供應鏈下半年營運再添動能。

超微表示，Radeon RX 6600 XT 同樣基於 RDNA 2 架構，搭載 32MB Infinity Cache 技術、AMD Smart Access Memory 等，鎖定 1080p 解析度遊戲，提升玩家遊戲體驗。

除華擎、華碩、映泰、技嘉、微星、撼訊外，超微也將與藍寶科技、訊景、盈通 (Yeston) 等合作廠商，在全球零售商推出最新產品，建議售價則為 379 美元起 (約新台幣 10500 元起)，同時配備在 OEM、系統整合商的系統中。

觀察主板廠營運，受惠宅經濟、挖礦熱潮，推升顯卡供不應求、售價走揚，已公布第二季財報的華擎、華碩、微星均創下單季新高紀錄，撼訊也為單季次高，雖然主板廠 7 月營收普遍受缺料、礦卡需求降溫影響，呈現月減，但廠商認為，終端市場庫存仍健康，下半年動能將回歸電競，需求可望維持高檔。