台股摜破萬七 外資狂殺236億元 三大法人賣超267.11億元

台股今 (13) 日湧現賣壓，開低走低，半導體族群成為殺盤重心，指數午盤跌幅擴大，失守萬七大關，終場下跌 237 點，收在 16982 點，不僅回測半年線，也是逾 2 個月來新低，三大法人賣超 267.11 億元，其中，外資狂殺 236 億元。

加權指數成交值略增至 3788 億元，周線翻黑，本周累計下跌 544 點。觀察籌碼面變動，外資終止連 2 買，重砍 236.8 億元；投信持續買超 14.76 億元；自營商則賣超 45.05 億元，三大法人合計賣超 267.11 億元。

半導體族群賣壓沉重，台積電震盪走低，市值一度失守 15 兆元大關，終場下挫近 1%，收 581 元；聯電股價重摔逾 4%，收 57.6 元，回測月線；日月光投控、聯詠、瑞昱、穩懋、世界、環球晶等，跌勢都相當深。

其他電子股方面，國巨大跌逾半根停板，收在 500 元，被動元件族群賣壓沉重，奇力新、凱美、興勤、華新科、禾伸堂、立隆電等也都下挫 3-5%。大摩看壞記憶體前景，美光、三星、海力士三巨頭股價重挫，台廠 DRAM 族群也跳水，晶豪科、鈺創打入跌停，華邦電、旺宏、威剛、十銓等也大跌逾半根停板。

航運股方面，貨櫃航商陽明第二季大賺逾 1 個股本，激勵股價最高漲至 140 元，但尾盤湧現賣壓翻黑作收，萬海、長榮也遭拋售，分別重挫 6%、4%，台驊投控、中櫃、新興、裕民等也都震盪走跌，僅台船、中航等零星個股守在盤上，上市運輸類股指數終場大跌逾 3%，成交比重仍達 34%。

值得關注的是，開發金將以換股方式取得中壽剩餘的 44.05% 股權，完成 100% 收購目標，溢價率約 17%，兩檔個股今日大漲歡慶，中壽一度逼近漲停，強勢填息，終場漲近 7%，收 28.3 元，開發金也有 3% 以上的漲幅。