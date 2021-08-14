半導體股ETF透露警訊 專家：短期恐現大幅回檔

摩根士丹利（Morgan Stanley）日前表示記憶體凜冬將至，賣出訊號不斷累積後，又有分析師警告，半導體類股短期可能大幅回檔。

CNBC 周五（13 日）報導，Miller Tabak 首席市場策略師 Matt Maley 表示，技術面也開始出現警訊。他說：「雖然還沒到黃色或紅色警戒的地步，但我開始有點擔心。」

從 VanEck Vectors Semiconductor ETF（SMH）的圖表來看，Maley 表示，在技術指標 MACD 圖中，一籃子 25 檔股票出現「短期死亡交叉」。

Maley 表示，技術指標 MACD 圖中，一籃子 25 檔股票出現短期死亡交叉。（圖片：CNBC）

Maley 表示，這種死亡交叉在過去一年發生 8 次，每次都是相當可觀的回檔，不過也有幾次是全面修正。他也說目前逐漸看到這個跡象，因此開始感到擔憂。

由於 SMH 目前走勢相對狹幅波動，Maley 將重點放在台積電 (2330-TW) 的圖表上。他表示，該股似乎正在測試其 200 日移動均線，這是該股一年多以來從未見過的。

Maley 表示，台積電似乎正在測試其 200 日移動均線，這是該股一年多以來從未見過的。（圖片：CNBC）

他表示：「該股 7 月從 200 日均線水平反彈，這是正面訊號，但如果這次失敗，跌破該水平，或是受到美光 (MU-US) 等公司拖累而跌破至該水平，台積電將警鈴大作。」

Tocqueville Asset Management 投資組合經理 John Petrides 說：「我認為短期的低迷是長期投資的買入機會。」Petrides 表示，全球經濟對晶片需求對追尋題材的投資人來說是長期投資動力，而且隨著 5G 網路、機器學習與電動車生產擴大，晶片需求將持續下去。

Petrides 建議透過 Invesco 的 Dynamic Semiconductors ETF（PSI）進行投資，這檔基金有 32 檔股票，以 AMD(AMD-US)、高通 (QCOM-US)、博通 (AVGO-US)、德儀 (TXN-US) 與英特爾 (INTC-US) 權重最高。

他說：「一旦我們度過讓全球在過去 8 個月陷入物流擁塞的惡夢，我們應該能在未來 6 個月能平安無事，我認為晶片產業未來前景相當強勁。」