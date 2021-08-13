技嘉Q2三率三升寫新猷 上半年EPS 9.51元賺贏去年全年

電競品牌大廠技嘉 (2376-TW) 今 (13) 日公布第二季財報，受惠宅經濟發酵，旗下板卡、網通產品出貨暢旺，單季、上半年均三率三升，第二季純益 32.87 億元，每股純益 5.17 元寫新猷，上半年也賺贏去年全年，純益達 60.46 億元，每股賺 9.51 元。

技嘉第二季營收 317.87 億元，季增 12.06%、年增 52.03 %，毛利率 26.73%，季增 2.64 個百分點、年增 9.9 個百分點，營益率 11.96%，季增 0.58 個百分點、年增 6.68 個百分點，稅後純益 32.87 億元，季增 19.14%、年增 181.79%，淨利率 10.34%，季增 0.61 個百分點、年增 4.76 個百分點，每股純益 5.17 元。

累計技嘉今年上半年營收 601.54 億元，年增 57.7%，毛利率 25.49%，年增 8.94 個百分點，營益率 11.68%，年增 7.02 個百分點，稅後純益 60.46 億元，年增 227.2%，淨利率 10.05%，年增 5.21 個百分點，同樣為三率三升，每股賺 9.51 元，賺贏去年全年。

展望今年，技嘉看好宅經濟帶動下，需求優於預期，隨著品牌大廠輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 新品推出，預期下半年仍有延續性需求，對今年整體主機板、顯示卡、伺服器都維持雙位數成長目標。

另一方面，技嘉也預計買回 3000 張庫藏股，買回期限自 8 月 9 日至 10 月 8 日，買回區間為 75-130 元，若公司股價低於所定買回區間價格下限，將繼續執行，預定買回股份則占已發行股份約 0.47%。