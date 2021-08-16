今年來第四度買進 董座陳俊聖再增持宏碁股票250張

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 持續看好下半年營運展望，根據公開資訊觀測站資料顯示，董事長暨執行長陳俊聖 7 月再度加碼自家股票，透過旗下木實投資買進 250 張，也是今年第四度買進自家股票，累計今年已買進 1000 張。

陳俊聖近年持續加碼自家持股，顯示對公司營運有信心，身體力行持續加碼持股，今年以來，3 月、5 月分別透過旗下木真、木實投資 100 張、500 張，6 月再透過木實投資加碼 150 張持股，此次大舉買進 250 張，今年以來共增加 1000 張持股。

營運方面，宏碁指出，雖然近期筆電市場出現雜音，不過在教育標案支撐下，下半年訂單仍大於供給，僅產品組合上出現轉變，此外，整體需求仍大於供給，訂單能見度已達年底，在手訂單仍大於供應鏈可滿足範圍，正與供應鏈合作追料、交貨中。

宏碁表示，各國持續對教育領域投入大量資源，包含新加坡、印尼均釋出大型標案，美國 American Rescue Plan 預算也逐步到位，其中，Chromebook 需求依然強勁，宏碁將持續爭取多國教育標案。

宏碁 7 月營收達 261.02 億元，月減 13%、年增 12.3%，為近八年同期新高，累計今年前 7 月營收則達 1774.35 億元、年增 28.9%。