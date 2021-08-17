〈永昕法說〉三座廠區逐步到位 2023年CDMO營收將顯著成長

永昕 (4726-TW) 今 (17) 日召開線上法說，總經理陳佩君表示，隨著一廠完成擴產、二廠明年完工投產、三廠也將動工，國際訂單陸續增加下，看好 CDMO(委託開發暨製造服務)營收貢獻將在 2023-2024 年顯著成長。

永昕位於新竹的三個廠區，最快 2024 年前全數到位，並規劃一廠以臨床前至臨床三期的產品為主、二廠為臨床三期與上市產品生產及充填、三廠是聚焦在細胞基因治療、ADC(生物新藥抗體偶聯藥物)、DNA/mRNA、微生物生產等。

陳佩君表示，近兩年受惠賣斷生物相似藥 LusiNex、認列授權金帶動營運轉盈，不過自今年上半年開始，轉型 CDMO 效益逐步顯現，尤其亞洲客戶比重攀升至 9 成，包括新增日本、台灣、新加坡等，同時逐步擴大歐美市場。

永昕去年專案總量年增近 4 成，其中臨床前開發階段的案子共有 21 件、臨床一二期有 6 件、臨床三期則有 2 件，陳佩君指出，預期兩項三期試驗的產品，陸續於 2023-2024 年上市。

永昕看好全球生物藥開發浪潮下，ADC 藥物、異體細胞治療及基因治療等創新療法備受市場關注，據研調機構統計，去年全球細胞與基因治療市場達到 123 億美元，預計 2026 年成長至 443 億美元。

永昕瞄準趨勢啟動建置三廠，目前已在設計建案，預計明年動工、2024-2025 年正式投產，初步規劃以兩棟大樓，分別建置 ADC 產線與充填線，以及細胞治療產線與充填線、微生物產線。