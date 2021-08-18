聯發科智在家鄉參賽作品衝高 蔡明介：加速台灣社會創新

IC 設計聯發科 (2454-TW) 今 (18) 日公布第四屆「智在家鄉」賽事徵件結果與入圍名單，共有 455 件參賽作品，組隊人數超過 1800 位，均創歷史新高，董事長蔡明介表示，本屆來自各鄉鎮踴躍的提案，凸顯台灣社會加速擁抱數位科技的蓬勃能量，也為社會創新帶來極好的示範。

聯發科指出，智在家鄉為公司與社會共創價值的平台，也是台灣現今規模最大的社會創新競賽，今年參賽作品來自全國 200 個縣市鄉鎮，為歷屆涵蓋範圍最多最廣的，離島如金門、馬祖、蘭嶼等都有團隊參賽，觸及領域更包括運動、醫療、地方創生、生態、教育、環保、社會關懷等。

各團隊洞察到家鄉所碰到的問題，以獨到科技創意，規劃具落地實踐性的解決方案，尤其今年因疫情而起的公衛防疫、數位教育、物資電商等社會需求，也成為民眾企圖改善的領域，彰顯社會大眾對翻轉家鄉、讓家鄉更好的熱忱，並未因疫情而卻步。

聯發科補充，本屆初選評審團由開拓文教基金會執行長蔡淑芳、台大智活中心策略長賴宏誌、報導者執行長何榮幸與聯發科基金會董事張垂弘共同組成，歷經熱烈討論，選出 21 組入圍決賽團隊。

評審一致認為「智在家鄉」賽事經過幾屆的用心經營，參賽作品的質量皆逐步提升，即使參賽領域各有不同，但參賽者都勇於運用科技來實現對「人」、「地」的關懷。

蔡明介也指出，疫情洗練後，改變人類原有的生活樣貌，生活中各領域的數位轉型成為擋不住的社會趨勢，運用數位科技學習與加速解決生活問題也成為多數人的日常，聯發科技希望透過智在家鄉，加速台灣社會的數位創新，讓更多人習於應用數位科技改善生活，奠定數位家鄉的堅實基礎。