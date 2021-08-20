疫情持續、晶片荒未解 汽車製造商身陷困境

路透周四（19 日）報導指出，汽車製造商豐田 (Toyota)、福斯 (Volkswagen) 等汽車大廠在本周發出嚴厲警告，並提出新的證據表明汽車製造業仍深陷半體晶片短缺困境，而且沒有任何緩解跡象。

去年疫情爆發後，多數汽車製造商被迫關閉工廠，如今在全球供應鏈中斷的背景下，這些廠商面臨與電子消費產業搶奪晶片。

汽車工廠與晶片廠所在地的日本、菲律賓、泰國、越南、馬來西亞等國家新冠病例激增，導致防疫限制升級影響汽車生產與晶片供應。

豐田汽車因提前儲備晶片，避免了一定程度上的減產，不過該公司在周四（19 日）仍表示將在 9 月減少 4 成全球產量，該減產措施影響日本與其他地區的 14 家工廠，包括大部分北美工廠。

福斯汽車在同日也表示，未來不排除進一步調整產量的可能性，並說：「我們目前預計第三季的晶片供應將非常波動且緊張。」

此外，全球第四大汽車製造商 Stellantis 也稱，下周將暫停法國西部的汽車工廠生產，並削減在法國東部的另一家工廠產量。

福特汽車 (F-US) 在本周稍早時表示，礙於晶片荒影響，已暫時停止生產銷量最好、利益最高的 F-150 皮卡。中國吉利汽車則警告，近期在晶片短缺惡化與新冠病例增加下，對未來幾個月的銷售恐有「重大威脅」。

儘管福斯汽車曾表示，晶片荒預計將在年底前獲得改善，但部分汽車製造商認為，晶片危機將延續至 2022 年，業界先前預期緩解的希望已完全破滅。

據路透報導指出，由於美國大部分汽車產線處於閒置狀態，有 3 位民主黨參議員曾向台灣政府請求協助，以解決晶片短缺問題。

然而即使供應鏈問題得到解決，其他問題也會出現，晶片供應依舊難以保持穩定，而汽車製造商也不得不將現有零組件用來製造利潤較高的車輛。

通用汽車 (GM-US) 執行長 Mary Barra 在日前表示形勢仍然不穩定，也提到當前馬來西亞疫情造成的影響。

至截稿前，福特汽車股價下跌 2.04%，每股暫報 12.73 美元、通用汽車下跌 2.96%，每股暫報 49.32 美元。