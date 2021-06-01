百容出貨強 5月營收可望優於去年同期

百容 (2483-TW) 生產用於多功能事業機 (MFP) 的步進馬達，以及半導體導線架兩大零組件產品出貨強勁，估已占 5 月營收 6 成，百容 5 月營收可望站穩 1.6 億元水準，較去年去年同期成長 5% 以上。

百容 100% 轉投資生產步進馬達的碧茂電子，已併入百容電子成為事業部門，產線已完全遷入百容在中國安徽滁州設立的新廠，隨著生產線建置，日前也獲主力客戶完成認證。

百容主管指出，百容生產的步進馬達，應用於多功能事務機，在疫情造成的遠距辦公需求下，主要客戶今年起也加大下單量，首季出貨金額，明顯較去年同期大增 77%，依目前主力客戶下單狀況來看，2021 年百容供貨的步進馬達營收估可突破 3 億元，較 2020 年成長 50% 以上。

此外，百容接單強勁的半導體導線架事業部門，已陸續因原物料價格上漲向客戶反應價格，目前產線仍供不應求，營收占比已向上突破超越 4 成；百容半導體應用的導線架產品，去年營收比重 35%，今年第一季達 39%，百容主管指出，未來幾年半導體應用將成主力，江蘇蘇州相城廠也成重要生產據點，營運成長趨勢明確。

百容今年 4 月完成華南廠遷移到中國安徽滁州設立的新廠並投產，供貨量顯著提升，有助紓解供給的吃緊，2021 年第二季營運表現將優於首季；百容中國安徽滁州設立的新廠，在大陸生產線的分工是把繼電器、端子台、步進馬達等產品，交由該廠生產，而半導體導線架等，則在蘇州相城廠生產，原有的深圳公司則轉型成為買賣、服務據點。