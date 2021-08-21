〈美股盤後〉道瓊反彈逾200點 週線仍苦吞黑

週五 (20 日) 科技股走高，為市場提供支撐，微軟、思科和 Salesforce 領軍，四大指數集體收紅，道瓊漲逾 200 點。

由於擔憂新冠變種病毒和聯準會 (Fed) 可能縮減債券 (Taper)，本週美股主指週線吞黑。道瓊週跌 1.1%，標普週跌近 0.6%，那指週跌 0.7%。

達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 週五意外稱，若經濟增長因 Delta 病毒而大幅放緩，他可能需要「微調」自己的貨幣政策觀點。

Fed 主席鮑爾將於下週五 (27 日) 於華盛頓時間上午 10 時 (台北時間 27 日晚間 10 時) 在傑克森霍爾央行年會上就「經濟展望」發表談話，屆時可能就 Taper 釋出更多的細節。

地緣政治方面，美國總統拜登週五就美國人撤離阿富汗行動辯護，拜登稱，經過一個小時的停頓，從阿富汗起飛的航班已經恢復，他承諾讓所有美國人撤離阿富汗。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.10 億例，死亡數突破 441 萬例。美國累計確診超過 3738 萬例，累計死亡數超過 62.5 萬。印度累計確診超過 3235 萬例，巴西累計確診 2049 萬例。

週五 (20 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 225.96 點，或 0.65 %，收 35,120.08 點。

那斯達克上漲 172.88 點，或 1.19%，收 14,714.66 點。

標普 500 指數上漲 35.87 點，或 0.81%，收 4,441.67 點。

費城半導體指數上漲 20.6 點，或 0.64%，收 3,256.5 點。

標普 11 大板塊全部收紅，資訊科技、公用事業和通訊服務板塊領漲。(圖片：finviz)

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