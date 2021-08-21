美銀：Fed將於11月縮減購債 最快明年6月收回QE

市場正屏息以待聯準會 (Fed) 何時縮減債券購買 (Taper)，美銀 (BofA) 全球分析師周五 (20 日) 表示，Fed 將於 11 月開始縮減購債，較該銀行先前預估時間點提前 2 個月，最快明年 6 月完全收回量化寬鬆 (QE)。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 7 月會議紀要顯示，19 名決策官員中，大多數認為今年適合開始減少每月購債規模。由於全美學生預計於今年秋天返校，市場預估有助更多勞工重返勞動市場，Fed 也準備讓市場恢復正常運轉。

美銀分析師 Meghan Swiber 帶領的團隊表示，7 月會議紀要證明 Fed 執行縮減購債步調更慢、更依賴數據，但也促使美銀預將於 11 月實行採取行動，早於原先預估的 2022 年 1 月。

Swiber 表示，縮減購債的時間點是關鍵，但減少的速度和內容也是重點。美銀預期若 Fed 11 月實施縮減購債後 ，債券購買計畫最快將於明年 6 月左右結束，最慢則為 9 月。

美銀預估三種情境的縮減購債進度 (圖: BofA)

Swiber 團隊認為，目前美國經濟復甦正朝著 Fed 的目標前進，通膨已取得「實質進一步進展」，而就業也正在逐漸回溫，但央行收回超寬鬆貨幣政策的決定仍視未來數據而定。

由於近期 Delta 病毒肆虐美國使經濟復甦蒙上一層陰影，達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Rob Kaplan) 周五表示，倘若變種病毒減緩經濟成長，影響到就業市場復甦，可能會讓他重新考慮先前的鷹派論調。

Fed 的債券購買計畫也受到市場批評。部分專家擔憂央行大動作影響市場風險定價，使泡沫難以控制，並推動不均衡的「 K 型復甦」——在疫情期間股市、金融資產和房價創下新高下，大多數財富卻都是由富人所擁有。