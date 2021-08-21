美將批准首支「完全授權」疫苗 輝瑞、BNT盤後股價大漲

紐約時報引述知情人士報導，輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech(BNTX-US) 研發的新冠疫苗最快將在下周一獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 的完全授權，兩者盤後股價應聲勁揚至少 4%。

目前美國所有疫苗都是在緊急使用授權 (EUA) 下替民眾施打，如果 FDA 批准輝瑞 / BNT 的申請，將是第一款完全授權的新冠疫苗。消息來源表示，雖然完全授權的申請結果可望下周出爐，但確切時間仍可能改變。

新冠疫苗若獲得完全授權，就可以直接提供給消費者，不必透過政府向輝瑞進貨。此外，一些對疫苗心存遲疑的人，也可能在完全授權後更願意接種。

白宮首席防疫顧問佛奇 (Anthony Fauci) 本月初曾表示，希望新冠疫苗的完全授權結果能在 8 月底前完成，讓更多公司和學校得以強制規定接種疫苗。

美國疾病管制預防中心 (CDC) 統計，截至周五，全美已經配送超過 2.03 億劑輝瑞 / BNT 疫苗，完整接種者超過 9,100 萬人。

輝瑞 / BNT 疫苗去年 12 月取得 EUA，今年 5 月申請完全授權，而 FDA 對有急迫性的藥物審核期為六個月。

另一方面，輝瑞 / BNT 正期待美國將通過追加施打第三劑疫苗。包括 CDC、FDA 和白宮在內的官員本周三表示，mRNA 疫苗的保護力將隨時間減弱，計劃 9 月 20 日起，替打過兩劑輝瑞 / BNT 和莫德納疫苗的民眾施打第三劑。

輝瑞周五盤後上漲 4.1%，扭轉收盤下跌 0.18% 的頹勢。BioNTech 美國 ADR 大漲 6.40%，稍早收盤上揚 5.08% 至每股 348.68 美元。莫德納 (MRNA-US) 盤後漲 1.31%，稍早收盤漲 1.98%。