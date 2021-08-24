今年農遊券至少發行200萬張 唐鳳規劃同一平台登記抽籤

行政院長蘇貞昌日前指示各部會加碼推出振興券，包括藝 Fun 券、動滋券等，農委會今 (24) 日透露，今年的農遊券至少發出 200 萬張以上，面額將比去年的新台幣 250 元還要高，「是吉祥的數字」，此外，今年各種券將由政委唐鳳統籌規劃同一平台，讓民眾登記抽籤。

農委會去年發行 500 萬張、面額 250 元的農遊券，吸引大量民眾湧入農會消費，部分則是前往農村旅遊購物，根據統計，農遊券使用率達 88.2% 以上，帶動消費效益超過 44.6 億元。

行政院正在研擬振興五倍券，最快於 9 月推出，各部會也將加碼推出各種優惠券，以提振民間消費，農委會副主委陳添壽表示，今年農遊券規劃有所調整，農委會主委陳吉仲及蘇揆都有相關指示，會「長胖、長高」。

陳添壽透露，雖然農遊券尚未定案，但額度絕對會比去年高，且數字相當吉祥，至少會發放 200 萬張以上，將適用全台 2700 多個據點，希望廣泛照顧到旅遊購物等方面。

至於如何發放農遊券？陳添壽說明，今年由行政院政委唐鳳統籌負責，不會像去年讓各部會自行處理，會將五倍券、藝 Fun 券、動滋券、農遊券等「整個集合起來」，在同一個平台上登記，最後讓民眾自行勾選再予以抽籤，最終方案由政院定奪。