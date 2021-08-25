庫克掌舵滿十年 蘋果身價漲六倍登美股市值王寶座

蘋果公司 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 的任期在周二 (24 日) 屆滿十年，在他帶領下，蘋果成為世界上最有價值上市公司，即使規模龐大仍持續交出令人驚豔的財報，業務觸角多元。CNBC 細數他十年來的成就，與未來的挑戰。

營收增為當年三倍

庫克在接任執行長前就已是財務長，但比較他上任前一季和蘋果最近一季的營運表現，仍可看出蘋果公司規模變得多麼龐大。蘋果 2011 年會計年度第 3 季的營收為 285.7 億美元，本年度第 3 季 (截至 6/26) 為 814 億美元，幾乎是當年的三倍。

iPhone 營收為最近一季帶來將近 396 億美元營收，已經超過他 2011 年度第 3 季接任時全公司的業績。

股價和市值

在庫克上任首日買進蘋果股票的投資人想必笑得合不攏嘴，若在 2011 年 8 月 24 日投資 1,000 美元，持股價值截至本周一已經超過 16,866 美元，含股利再投資的年化報酬率超過 32%，優於標普 500 同期的略高於 16%。

蘋果市值 10 年來成長約 600%，目前超過 2.4 億美元，遠勝微軟和亞馬遜等科技巨擘。

蘋果市值變化，統計至 8 月 23 日。(圖: AFP)

蘋果正在執行庫藏股計畫，這會減少流通股數量，財務長梅斯特里 (Luca Maestri) 曾在 7 月透露，從 2012 年展開資本回饋計畫迄今，一共在庫藏股和股利方面投入超過 4,500 億美元。

蘋果的流通在外股數在 2011 年約 92.9 億股，2014 年曾以 7:1 分割股票、2020 年再以 4:1 分割，截至去年 10 月的流通股數約 170 億股，相當於 2011 年的 6 億股。這代表庫克上任以來，蘋果的流通股減少 35%。

新產品和服務業務

庫克在產品研發的參與程度沒有賈伯斯深入，但他在擴大蘋果生態系統方面很有一套。

蘋果這些年陸續推出令人驚豔的產品，例如 2015 年的 Apple Watch。蘋果從未公布這款穿戴裝置的銷量或直接營收，研調機構 Counterpoint 預估去年共賣出 3,390 萬支，遠超過排名第二的華為 (同期出貨量 1,100 萬支)。

蘋果 2016 年推出 AirPods，同樣從未揭露銷售相關數字，但根據 Strategy Analytics 統計，AirPods 占去年無線耳機銷售逼近一半。

蘋果 AirPods。(圖: AFP)

服務事業也成為是帶動蘋果身價的新來源，2015 年起推出 iCloud、Apple Music、App Store、AppleCare、Apple Pay 等，這部分營收從十年前的 29.5 億美元成長到 2020 年度的 537.7 億美元，成為 iPhone 成長趨緩之後令人期待的營收來源。

iPhone 仍是營收主力，在剛結束的會計年度第 3 季占總營收的 47%。庫克上任至今，這款智慧手機從 3.5 吋螢幕、500 萬畫素相機的 iPhone 4，變成現在擁有三鏡頭、6.7 吋螢幕的 iPhone 12，價格當然也水漲船高，當年 iPhone 4 入門款為 599 美元，現在的 iPhone 12 Pro 起售價為 999 美元。

未來挑戰：反壟斷、新品方向

蘋果員工數從庫克上任時的 6.04 萬人，增加到現在的 14.7 萬人，營運遍布世界各地的結果，讓庫克必須小心處理與各當局的關係，例如中國、歐洲等地。

在自家國土，蘋果也面臨限縮科技巨頭權力的壓力，加州法官今年稍晚將宣判蘋果是否違反反托辣斯法，回應 Epic Games 提起的訴訟。

蘋果等科技巨擘正面臨反壟斷和監管壓力。圖: AFP

蘋果正在規劃多項新品。蘋果這幾年砸重金研發自動駕駛車，但發表日遙遙無期；健康領域除了 Apple Watch，尚無其他新發表；虛擬實境 (VR) 和擴增實境 (AR) 則面臨市場尚未獲得消費者關注的挑戰。