Nvidia加碼1億美元投資英國超級電腦 黃仁勳：這才剛開始

輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 執行長黃仁勳周四 (17 日) 表示,該公司將針對英國超級電腦劍橋一號投資至少 1 億美元。

黃仁勳在 The Six Five Summit 上表示,輝達將對劍橋一號的超級電腦投資 1 億美元,作為計畫的開頭。輝達曾在去年 10 月宣布,將對超級電腦項目投入 4000 萬英鎊 (5560 萬美元)。

黃仁勳說:「超級運算中心劍橋一號的 1 億美元只是個起點,這是一筆巨大的投資。它是英國最強大的超級電腦,研究人員對此非常興奮。」

輝達目前仍在為收購日本軟銀集團旗下 IC 設計公司安謀 (Arm) 努力,這項 400 億美元的交易面臨英特爾、高通、超微等對手的反對,並受到英國、美國和歐洲的監管機構調查。

為了表達對併購 Arm 的善意,輝達去年 10 月宣布將在 Arm 總部所在地劍橋建造英國最強大的超級電腦,專注於解決醫療保健和發展人工智慧。

鑒於輝達在運算領域的技術優勢,投行 Jefferies 周四也上調輝達目標價至 854 美元,分析師 Mark Lipacis 認為,輝達是運算領域第四次構造改革的受惠者。

Lipacis 認為,輝達對 CUDA 長達 10 年的投資帶來多年的競爭優勢, 該公司的企業 AI 軟體可以像 VMware 授權其系統軟體那樣獲得許可,若軟體銷售能成為業務的重要一部分,便有望成為輝達另一項營收主力。

受到 Jefferies 看多激勵,輝達股價周四上漲 4.76% 至每股 746.29 美元,刷新 52 周高點。