岡拉克：刺激政策結束後 將會出現巨大的經濟破壞

素有「新債王」之稱的雙線資本 (DoubleLine Capital) 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 在接受採訪時表示，經濟刺激措施和美聯準會 (Fed) 的低利率「就像是一杯裡面裝滿 100 度烈酒非常深的大酒杯」，「一旦派對結束，宿醉就會以經濟成長急劇下降的方式呈現」。

岡拉克解釋道，由於政府的干預，美國的經濟前景變得非常難以預測。他認為，當經濟刺激計劃最終結束或是暫停驅逐房客的禁令解除時，將會出現巨大的經濟破壞，並出現各種的後果，包括租金一路飆漲。

岡拉克強調，經濟刺激措施推動了美國 GDP 的反彈。隨著經濟在 GDP 的基礎上反彈，貿易赤字也大幅增加。貿易赤字增加佔了 GDP 幾個百分點，這並不是真正的 GDP。

岡拉克認為，消費並不是真正的經濟，相反，經濟與生產有關。當消費者用紓困金購買亞洲生產的商品時，它顯示為 GDP，但實際上是亞洲 GDP，是美國的消費。所以經濟其實並沒有那麼強勁。從數學上來說是正確的，但實際上，這是中國的生產力。

美國密西根大學 8 月消費者信心驟降至 70.2，遠低華爾街預期的 81.2，以及 7 月的 81.2，創下近 10 年來最低，顯示 Delta 病毒狂襲全美各州，為美國消費者信心帶來嚴重的衝擊。

岡拉克表示，消費者也感受到了通貨膨脹，並成為大部分人最擔心的經濟問題。他認為，只要有經濟刺激措施仍在，食品價格的上揚就會持續下去。