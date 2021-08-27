成本優化 德微7月獲利年增230% 每股賺0.73元

二極體廠德微 (3675-TW) 今 (27) 日公告 7 月自結，稅後純益 0.33 億元，年增 230%，每股稅後純益 0.73 元，累計前 7 月稅後純益 1.63 億元，年增 140%，每股稅後純益 3.65 元；受惠成本優化、出貨暢旺，德微 7 月獲利已接近去年整個下半年的 0.35 億元。

德微 7 月營收達 1.78 億元，月增 0.83%，年增 32.59%，累計前 7 月營收 11.46 億元，年增 22.98%，雙創歷史新高。

德微今年起整合桃園、深坑兩廠區，帶動營運效率增加，獲利成長幅度也優於營收成長幅度，前 7 月營收、獲利分別年增 23%、140%，德微看好，隨著下半年營運效率持續改善，毛利率、營益率、淨利率皆可望超越上半年，達三率三升目標。

德微目前已通過美商達爾 (DIOD-US) 的 VDA 6.3 車用製程稽核，由於達爾為各大一線車廠的直接供應商，德微通過稽核後，也等同進入一線車廠的供應鏈，預計今年第四季開始出貨。

德微也向同集團敦南購入汽車電子生產設備，加上今年投入的自動化系統，可使明年產能再增加 30-40%，且適合用於生產車用電子，法人預期，德微今年車用營收比重約達 6-10%，明、後年分別達 10-15%、20%，呈現高速成長。

德微自有品牌的 MOSFET、ESD(靜電防護) 也有斬獲，其中，MOSFET 產品主攻中低壓，應用為工控領域，ESD 也隨著電動車趨勢成形，明年開始出貨給客戶，預期明年兩產品線將呈現倍數以上的成長。