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亞特蘭大Fed總裁：若就業增長續強 10月啟動縮減購債是合理的

鉅亨網編譯林薏禎
亞特蘭大Fed總裁：若就業增長續強 10月啟動縮減購債是合理的 (圖：AFP)
亞特蘭大Fed總裁：若就業增長續強 10月啟動縮減購債是合理的 (圖：AFP)
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Fed亞特蘭大縮減購債非農全球央行年會鮑爾Delta

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週五 (27 日) 表示，若美國就業繼續維持強勁增長，對聯準會 (Fed) 來說，10 月起啟動縮減購債 (Taper) 將會是合理行動。

全球央行年會召開之際，聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard)、達拉斯聯準銀行卡普蘭 (Robert Kaplan) 和堪薩斯聯準銀行總裁喬治 (Esther George) 週四紛紛呼籲 Fed 盡快啟動縮減購債。

波斯提克接受路透社訪問時表示，若 8 月非農就業增長與前 2 個月的數據相當，即接近 100 萬，他會對 10 月啟動縮減購債計畫的時程感到滿意。

市場預期，Fed 可能在 9 月 21 日至 22 日的利率政策會議上宣布縮減購債計畫，至於宣布的時機以及縮減購債的速度與規模，央行內部仍在爭論。

波斯提克表示，一旦縮減購債正式展開，他絕對希望盡快完成這項作業，他支持 Fed 在 2022 年第 1 季全面結束購債計畫。

年初以來，波斯提克不斷重申通膨增長強於預期，並預計 Fed 需要在 2022 年的某個時間點將基準隔夜利率上調至 0% 以上，以防經濟過熱並保物價獲得控制，多數 Fed 官員則認為要到 2023 年以後才會升息。

針對 Delta 變種病毒對於經濟帶來的損害程度，波斯提克似乎沒有感到擔憂，並稱截至目前，Delta 病毒打從根本沒有影響他對經濟前景的看法。

他說：「我所看到的是一些跡象顯示增長力道正在放緩，但這只是從極高水準開始放緩，我還沒有看到潛在動態出現重大改變。」

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