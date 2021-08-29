〈觀察〉實體門市掀倒閉潮 連鎖藥局趁勢展店擴規模

新冠疫情導致餐飲業、服務業實體門市掀起倒閉潮，待租門市選擇變多後，也讓藥局業者趁勢拓展新店、擴大營運規模，台灣最大兩家連鎖藥局杏一 (4175-TW) 與大樹 (6469-TW) 光是今年上半年展店數就超越以往水準，全年展店數更將突破目標。

在疫情尚未爆發前，實體門市幾乎呈現飽和狀態、選擇少，且店租成本相對高，儘管藥物、醫材屬於剛性需求，新門市評估時間較長，尤其藥局需要多年經營，增加與附近住戶黏著度，以至於連鎖藥局難短期大量展店。

不過疫情爆發後，政府提升三級警戒、禁止內用政策衝擊，據經濟部統計，6 月餐飲業營業額下滑至 383 億元，月減 23.7%、年減 39.9%，6 月零售業營業額也降至 2664 億元，較上月、去年同期下滑一成，創有統計資料以來最大減幅。

儘管 7 月零售、餐飲營業額較 6 月小幅回溫，但仍雙雙寫下同期新低紀錄，近兩個月以來，零售、餐飲業受到疫情衝擊，不少業者無法再支撐店面營運成本，紛紛歇業，實體門市更是掀起倒閉潮。

大樹董事長鄭明龍直言，國內防疫指標升級，許多餐飲業、服務業等實體店鋪不敵疫情壓力退出市場，此現象也讓公司有更多機會尋找物件，取得據點也較往年容易。

大樹今年目標將展 40 家新門市，包括 20 家中大型委託直營店與 20 家加盟店，截至今年上半年已開設 17 家，預期今年展店目標將達陣，並優於預期，新門市也將均勻分布在全台。

另一連鎖藥局杏一雖然醫院型門市受到疫情影響，但近年積極轉型拓展社區型門市，每年展店數目標年增 10%、約 20-30 家，今年上半年展店數加快、淨增加 24 家，不只優於往年 13-20 家水準，全年將超越展店頂標目標 30 家。