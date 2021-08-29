〈觀察〉疫苗覆蓋率升稍來復甦曙光 銀行強攻海外市場授信

海外向來是銀行拚獲利的兵家必爭之地，但在國際政經因素影響下，銀行的布局策略也有所調整，同步以東南亞、歐美市場為重心強化布局，以當地台商為基礎擴展授信業務。

過去銀行海外獲利主要來自香港分行貢獻，但受國際政經情勢動盪影響，加上疫情衝擊，導致包括香港分行在內等海外據點授信業務大減，以香港來說，根據金管會統計，今年第 1 季香港分行獲利較去年同期大減逾 8 成，海外獲利王寶座也拱手讓出。

有別於香港分行獲利衰退，東南亞國家具備人口紅利、中產階級崛起，帶動國家經濟持續成長，吸引台商、跨國企業先後搶進駐點，而今年隨著海外市場疫苗覆蓋率提升，也讓銀行將目光重新轉進東南亞、歐美等海外市場，希望透過拉高海外獲利，挹注整體收益率。

以柬埔寨為例，包括兆豐、一銀、合庫、玉山與國泰世華等均在當底設有據點，透過在地化的經營不僅深耕台商客戶，也逐步網羅當地產業等授信客戶，帶動獲利逐年成長。

以一銀來說，早在 1998 年就已進駐柬埔寨金邊設立分行，是第一家進入柬國的台資銀行，目前已設有 1 家分行與 9 家支行，而綿密的分支據點也讓銀行的客戶與獲利年年增長。

根據一銀統計，目前金邊分支行來自柬國當地客戶比重已超過 9 成，分行上半年獲利也超過 2500 萬美元，擠掉香港分行躍居海外最賺錢的分行。

兆豐銀行也看準美中貿易戰、美國製造政策實施、美台重啟貿易暨投資架構協定 (TIFA) 等利基因素，台商將加速揮軍美國市場所衍生的商機，近年來積極強化當地授信業務，根據統計，銀行包括 2020 年、2021 上半年放款分別年增 18%、10%，業務及獲利成長強勁。



