〈陸港盤後〉上證指數全天震盪後小漲 港股科技股轉強

陸股滬深兩市周一 (30 日) 走勢分化，成交量有所放大，上證指數全天震盪後小漲，深成指數收跌。

截至收盤，上證指數漲 0.17% 報 3528..15 點，深成指數跌 0.09% 報 14423..37 點，創業板指數收漲 0.45% 報 32710.8 點。兩市成交 1.56 兆元人民幣，連續 29 個交易日破兆，並且創 2020 年 7 月 14 日以來新高，北向資金全天淨買入 18.87 億元。

盤面上，半年報出色業績支撐能源和材料股領漲，地產和銀行股則大幅下跌。

港股逢期指結算日，最終恒生指數收報 25539 點，升 131 點，漲 0.52%。恒生科技指數升 1.1%，報 6391 點。

港股今主要上漲有色金屬、石油、太陽能類股，互聯網科技股表現強勁，快手漲逾 8%。中資證券股走弱領跌。

消息面上，證監會主席易會滿周一表示，管理資產超過 60 兆元的基金業對推動中國資本市場高質量發展至關重要，將推動適時推出私募基金條例，針對公募基金投資行為短期化特徵加大工作力度。

中國國務院上周五公布新的就業計畫，目標是到 2025 年為城鎮新增就業 5500 萬人，並改善勞工權益，加強勞動者的培訓。

展望後市，國泰君安認為，指數將重回上升通道，整體市場環境有利於指數延續震盪反彈趨勢。操作上，國泰君安認為回調是布局時機。建議繼續圍繞新能源主線。國家碳中和大戰略背景下，新能源各個分支如電動車、氫能源、鈉離子電池、光伏等產業扶持政策不斷。市場風口依然在新能源相關領域。

中航證券分析師鄭梓淳認為，市場整體沒有太大的趨勢性機會，但是個別行業和板塊機會還是挺多。目前現在跌的這些板塊，如果跌幅比較大的話，也是一個比較好的買入時點。