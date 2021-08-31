台杉投資四周年協助五家新創掛牌 總市值突破1500億元

行政院國發基金旗下台杉投資成立滿四周年，台杉投資總經理翁嘉盛今 (31) 日表示，台杉物聯網、生技兩支共新台幣 100 億元基金，已完成 34 間海內外新創投資案，其中，共有 5 間新創成功上市櫃，以上周五 (27 日) 股價計算，總市值已超過 53.8 億美元 (約新台幣 1500 億元)，顯示投資效益逐步浮現。

台杉指出，5 家上市櫃公司包含 1 家台灣公司、4 家美國公司，分別是台康生技 (6589-TW)、Frequency (FREQ-US)、C4 (CCCC-US)、Viracta (VIRX-US)、AEye (LIDR-US)，市值各達約 11.3、2.7、20.1、3.7、16 億美元。

翁嘉盛表示，台杉投資設立目標明確，投資範圍聚焦 5+2 創新產業，將藉由創業投資 (VC) 鏈結台灣與國外新創企業，引進前瞻創新科技回台或來台合作，發展成為下一世代科技領導者，過往包含臉書 (FB-US)、谷歌 (GOOG-US)、UBER(UBER-US)、特斯拉 (TSLA-US)、台積電 (2330-TW) 都是例子。

另一方面，翁嘉盛指出，台杉投資也成功引進國外 7 間新創先進技術來台落地，其中，新型複合材料製造工藝開發商 Arris Composites 已選定在台灣北部設廠，也達到台杉當初創立時串連台灣與國際創新技術、資源的目標。

翁嘉盛說明，台杉投資 2017 年 8 月創立至今，已完成 4 支基金募集，除 2017 年 12 月募資完成 46.5 億元台杉物聯網基金、2018 年 7 月募資完成 59 億元台杉生技基金外，今年 6 月也完成台杉水牛三號生技基金、台杉水牛五號科技基金各約 16.4 億元、15.6 億元，截至今年 8 月，台杉投資總基金規模已達到 137.5 億元。