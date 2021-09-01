〈中經院發布PMI〉8月製造業PMI創1月以來低點 未來半年展望為今年新低

中華經濟研究院今 (1) 日公布 8 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 下跌 3.1 個百分點至 62.1%，雖連 10 月維持在 60% 上，卻創下 1 月以來低點；同時，未完成訂單指數下跌 4.8 個百分點至 58.7%，未來六個月展望指數也下跌 4.9 個百分點至 61.3%，兩者同創去年 11 月以來低點。

中經院認為，PMI 雖跌至 1 月以來低點，並不代表景氣變差，仍要觀察後續全球供應鏈、海運和缺料等因素變化，同時，變種病毒造成疫情不確定性也會持續干擾經濟活動。

8 月 PMI 五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升，存貨呈現擴張，且六大產業全數回報 PMI 擴張。

圖：中經院提供。

各產業依擴張速度排序為電子暨光學產業 (65.0%)、電力暨機械設備產業 (62.9%)、基礎原物料產業 (58.9%)、食品暨紡織產業 (55.4%)、交通工具產業 (54.5%) 和化學暨生技醫療產業 (52.3%)。

就各指標來看，新增訂單和生產指數的擴張速度卻明顯趨緩，分別回跌 5.5 與 4.0 個百分點至 62.3%、62.9%，皆創 4 月以來低點，人力僱用指數也回跌 1.9 個百分點至 58.3%。

同時，存貨指數在 7 月攀升至 62.7% 最高點後，指數回跌 5.3 個百分點至 57.4%，中經院說明，全體製造業首次連續 2 個月回報客戶存貨過高 (高於當前客戶所需)。

而原物料價格指數已連 9 個月維持在 80.0% 以上的上升速度，惟指數下跌 5.0 個百分點至 80.1%，創去年 12 月以來低點。