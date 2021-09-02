〈美股盤後〉小非農爆冷！9月開局首日那指締新高 

週三 (1 日) 9 月開局首日，有小非農之稱的 8 月 ADP 就業數據再次遠低於市場預期，防禦性類股、科技股領漲之下，那斯達克指數微幅收紅，締造新高紀錄。

數據方面，週三美國 8 月 ADP 就業數據僅增長 37.4 萬，略高於 7 月表現，但遠遜市場預期的 61.3 萬。此外，8 月 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 報 59.9，由於訂單成長強勁，該數據小幅回升，但僱傭指數跌至 9 個月低點，美國缺工情形仍未改善。

政經消息方面，塔利班重奪阿富汗政權後，美國總統拜登的支持率降至上任後最低，週三參議院共和黨領袖麥康奈爾表示，拜登不會因為阿富汗撤軍一事遭到彈劾。

外媒報導，美國正考慮配額制度以結束從歐盟進口鋼鐵的關稅糾紛，美國貿易代表辦公室和商務部也在考慮加強對歐盟生產的金屬來源監控。

週三石油輸出國家組織和俄羅斯等產油國聯盟 (OPEC+) 召開閉門會議，OPEC+ 同意遵守現有的每月逐步增產的時間表，每月增產 40 萬桶直到 2022 年底。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.18 億例，死亡數突破 452 萬例。美國累計確診超過 3930 萬例，累計死亡數超過 64.1 萬。印度累計確診超過 3281 萬例，巴西累計確診 2077 萬例。

世界衛生組織 (WHO) 將新冠變種 Mu 列入「值得注意 (variant of interest)」變異株名單中，因為該變異株具有免疫逃脫特性，恐讓目前全部的疫苗失效。世衛週三敦促世界各國推遲到 9 月新冠疫苗加強劑注射，緩解疫苗分配的嚴重不平等問題。

週三 (1 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 48.2 點，或 0.14%，收 35,312.53 點。

那斯達克上漲 50.15 點，或 0.33%，收 15,309.38 點。

標普 500 指數上漲 1.41 點，或 0.03%，收 4,524.09 點。

費城半導體指數 17.8 點，或 0.52%，收 3,400.0 點。

標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅，房地產、公用事業和通訊服務領漲，能源、金融和工業領跌。(圖片：finviz)

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