〈美股早盤〉美失業金數據再探疫後新低 道瓊漲逾百點 標普登新高

美國公布上週失業救濟申請數再探疫情爆發以來新低後，美股週四 (2 日) 全面高開。截稿前，道瓊工業指數漲逾百點或 0.36％，那斯達克綜合指數漲 0.4%，標普 500 指數漲近 0.4％，攀上歷史新高，費半漲 0.3%。

在昨日公布遠遜預期的 ADP 就業數據後，美勞工部今公布上週初領失業金人數下滑至 34 萬人，續領失業金人數也降至 274.8 萬人，均優於預期且同創疫後新低。

此外，隨著消費者支出項目自商品轉向服務，美國公布 7 月貿易逆差縮減至 701 億美元。

市場正在等待更多關於就業復甦的證據，尤其是即將於明日公布的非農報告，希望找出更多關於 Fed 何時縮表的線索。市場預期，8 月非農新增就業將達 72.5 萬人，較 7 月的 94.3 萬人回落，失業率估降至 5.2%。

截稿前，10 年期美債殖利率下滑至 1.287％，美元幾乎沒有變化，過去一週以來，美元多呈疲軟走勢。

個股消息面，Spotify(SPOT-US) 截稿前漲逾 3％，Netflix(NFLX-US) 漲逾 1％，蘋果日前表示將放寬媒體類 App 使用自家支付系統的規定；在宣布 5 年內投入千億人民幣，推動共同富裕後，阿里巴巴 (BABA-US) 漲近 2％。

截至台北時間週四 (2 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 126.47 點或 0.36%，暫報 35439.00 點

那斯達克綜合指數上漲 61.94 點或 0.40%，暫報 15371.32 點

標普 500 指數上漲 17.43 點或 0.39%，暫報 4541.52 點

費半上漲 9.75 點或 0.29%，暫報 3409.70 點

台積電 ADR 上漲 0.44% 至每股 120.99 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.287%

紐約輕原油上漲 1.33％ 至每桶 69.50 美元

布蘭特原油上漲 1.23% 至每桶 72.47 美元

黃金下跌 0.10% 至每盎司 1814.10 美元

美元指數持平於 92.445

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

維珍銀河 (SPCE-US) 早盤下跌 0.3％，至 26.70 美元。

美國聯邦航空總署 (FAA) 週三表示，因飛行過程中出現偏離航線問題，其正在對維珍銀河創辦人布蘭森 (Richard Branson) 上月參與的太空航班進行調查。

ChargePoint(CHPT-US) 早盤上漲 9.69％，至 23.31 美元。

隨著歐美電動車滲透率成長，美國電動車充電樁業者 ChargePoint 週三公布亮眼的 Q2 財報，並看好 Q3 和全年銷售勝過預期。

臉書 (FB-US) 早盤下跌 0.41％，至 380.49 美元。

臉書旗下通訊軟體 WhatsApp 因違反歐盟個資法，遭愛爾蘭監管機構重罰 2.25 億歐元，WhatsApp 認為罰款金額不符比例原則，對裁罰感到不滿且有意進行上訴。

今日關鍵經濟數據：

美國上週 (8/28) 初領失業金報 34 萬人，預期 34.5 萬人，前值自 35.3 萬人上調至 35.4 萬人

美國上週 (8/21) 續領失業金報 274.8 萬人，預期 280.8 萬人，前值自 286.2 萬人上調至 290.8 萬人

美上週初領失業金人數再創疫後新低 (圖：Zerohedge)

美國 7 月進出口報 - 701 億美元，預期 - 745 億美元，前值自 - 757 億美元調整至 - 732 億美元

台北時間 22:00 公布美國 7 月耐用品訂單月增率終值，前值 - 0.1%

華爾街分析：

嘉信理財 (Charles Schwab) 交易和衍生品副總裁 Randy Frederick 表示，有些人擔憂市場屢創新高主要是重磅股所推動，但現在沒有特定類股出現顯著漲勢，這也是我們預計今年不會出現大幅修正的原因之一。

Unigestion 投資經理 Olivier Marciot 表示，在我們身處環境之中，壞消息就是好消息，從宏觀角度來看，每當情況惡化，都會增加投資人對央行延長寬鬆政策的期望。

Lombard Odier 總體經濟學家 Bill Papadakis 認為，將強勁經濟復甦、超低利率和超寬鬆政策即將結束三大條件集中在一起，對風險資產來說為一強大組合，在利率不變情況下，股票會是報酬率更佳的一個選項。