旺宏金矽獎 以記憶體為中心運算架構導入研究

記憶體廠旺宏 (2344-TW) 暨旺宏教育基金會金矽獎今年邁入第 21 屆，董事長吳敏求表示，四年前他洞察產業未來趨勢，開始推動 Memory Centric Solution (以記憶體為中心的運算架構) 概念，很高興這一屆金矽獎入圍大獎作品中，就有 2 件是相關領域的研究，也顯見學術界研究腳步非常快速。

吳敏求表示，4 年前開始推動 Memory Centric Solution 的概念，今年即有 2 件相關概念作品獲大獎，在產業界預期也將成為未來極具競爭力的解決方案，這是很好的趨勢。

吳敏求說，面對 AI 和物聯網世代，傳統以處理器為中心，但未來需要速度更快及容量更大的記憶體，就需要 3D NOR 或 3D NAND 的支援，以更具成本效益的方式，做出更高效能系統方案，這是一個很先進的技術，台灣的科技發展將可往前大幅躍進。

吳敏求表示，今年是旺宏教育基金會成立 20 週年，感謝產官學研界共同支持，政府也可透過金矽獎的平台，了解年輕科技人才實力，他認為，這個獎對台灣經濟發展應具相當貢獻，因為金矽獎訓練了很多年輕科技人才，人才是根本，這也是旺宏為什麼願意堅持 21 年持續投注。

為鼓勵全國大學院校學生在半導體領域的研發創新和實作經驗，旺宏及旺宏教育基金會於 2000 年舉辦第一屆「旺宏金矽獎－半導體設計與應用大賽」，每年頒發的獎學金達 376 萬元。累積 20 年來超過 4000 支隊伍，逾 1.6 萬名大學院校師生曾投入這項競賽。

