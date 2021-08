〈旺宏股東會〉吳敏求：下半年一路好到明年 價量正向看待

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求今 (17) 日表示,目前每月訂單出貨比 (B/B ratio) 還是大於 1,數字好得令人驚訝,Flash 市況下半年非常好,也看好明年一整年營運表現,對價格與訂單量都正向看待。

對於記憶體市況,吳敏求今日股東會後受訪時表示,Flash 應用廣泛,雖然 PC 需求變小,但伺服器等市場變大,各領域應用仍供不應求。

吳敏求強調,公司持續加入許多新客戶與高階應用客戶,現有客戶需求也會持續成長,明年將策略分兩部分,與長期客戶達成整年協議,及與部分客戶逐季談,但不管是長期或短期訂單客戶,目前對價格與訂單量都是正向看待。

對於近來市場出現的長短料情況,吳敏求則說,雖然 PC 方面確實看到需求趨緩,但因高品質 Flash 持續缺貨,旺宏已立刻轉至其他應用,未受影響。

吳敏求指出,有些供應商無法再提供高品質 NOR,許多車用訂單因此轉至旺宏,加上車用產品設計導入期間長,一旦客戶轉單來,就不太容易回去,隨著車用感測元件持續增加,需求成長將會相當快速。

旺宏董事會日前通過將 415 億元,擴充 3D NAND 與先進 NOR 產能。吳敏求透露,NOR 方面目標研發 2-4Gb 的高容量產品,除要具備成本效益外,品質效益也要比目前旺宏最先進的 NOR 改善 10 倍以上,若兩項標準都能達成,未來在高密度 NOR Flash 領域將唯我獨尊,目前研發進度還不錯。

對於半導體產業持續受地緣政治議題影響,吳敏求認為,各國極力爭取台積電前往設廠,是因目前最先進半導體製程技術都在台灣,日本、美國與歐洲等許多國家可能憂心,萬一台灣有什麼風吹早動,將造成國安問題。