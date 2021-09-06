數位身分證明年度編1.9億元預算 內政部：為必要維護費

數位身分證暫緩換發，內政部明年度仍編列 1.9 億元預算，國民黨團主張全刪，對此，內政部今 (6) 日表示，暫緩期間會與中央印製廠協調，將已採購的印製設備做最好的處理，並依契約規定，支付必要的維護費用。

內政部原定 7 月全面換發數位身分證 (New eID)，預計編列 48.9 億元經費，分 4 年辦理，今年度中央政府總預算中編列 8 .6 億元。不過，因各界對資安有疑慮，行政院年初決定暫緩全面換發計畫。

內政部表示，行政院已指示，須專法制定後，再依專法辦理，暫緩期間會與中央印製廠協調，將已採購的印製設備做最好的處理，並依與中央印製廠簽訂的契約規定，支付必要維護費用。

行政院 111 年度中央政府總預算已經送至立法院審議，數位身分證相關預算編列達 1 億 9040 萬元，其中，辦理數位身分證印製設備維護 1 億 3800 萬元，宣導經費為 331.4 萬元，辦理數位身分證專法制定及換發工作小組等經費 68.6 萬元。

內政部表示，為完善應用規範，目前由行政院副院長召集成立新式身分證專案小組，就政策面、資安面、應用面及法制面，持續分工研議及辦理相關作業，目前已參考國外立法例及蒐集專家學者意見，研擬專法草案，將於專法確立後，再依法推動新式身分證。