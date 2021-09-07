聯發科祭高薪搶人才 博士畢業年薪上看250萬元

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (7) 日表示，因看好未來營運及因應業務需求，啟動大規模徵才，年底前預計擴大招募逾 2000 名好手加入團隊，員工人數估創高，並提供碩士畢業生年薪上看 200 萬元、博士 250 萬元的待遇，展現公司網羅人才的企圖心。

聯發科預期，今年營運將繳出亮眼成績，明年也可持續成長，且增幅超越產業，為因應未來營運所需，擴大下半年徵才規模，今年校園招募名額較往年成長 3 倍，象徵公司對未來業務的展望與信心。

聯發科說明，公司向來是理工相關科系學生嚮往的求職首選，今年以「快、狠、準」三箭齊發策略，強力招募準社會新鮮人及轉職人才，不等畢業時節，9 月開學就提前發出召集令，延攬明年應屆畢業生，透過預聘制度，實現畢業即就業「快」速媒合流程，鎖定準新鮮人。

聯發科也「狠」下重金，祭出碩士畢業年薪上看 200 萬元、博士畢業上看 250 萬元的優渥薪酬，且為精「準」求才，內部鼓勵員工舉薦優秀人才，推出價值超過 5 萬元的頂級人體工學辦公室神椅、Gogoro 電動機車等獎勵，不但讓專業人士安心求職，也有助新人融入公司文化，形成公司、員工、求職者三贏的局面。

聯發科副董暨執行長蔡力行表示，聯發科是台灣最大的 IC 設計公司，今年第二季更成為全球前 10 大半導體供應商第 9 名，向來秉持全球布局、持續創新的理念，大量投入研發，以領先創新技術維持全產品的強勁成長動能，目標將聯發科打造成為具全球最具競爭力的 IC 設計公司。

聯發科強調，台灣是總部所在，核心研發及營銷團隊以此為中心向全球幅射，布建超過 50 個重要海內外據點，團隊不僅優秀且具世界級的視野，只要同仁願意接受挑戰，均能實際參與世界級客戶的重要專案計畫，對廣大消費者的每日生活產生相當影響力，也是在聯發科工作外，也能獲得獨特價值與成就感。

聯發科今年招募重點職缺包含軟體開發、數位 IC 設計、類比 IC 設計、射頻 IC 設計、通訊演算法開發、多媒體演算法開發、系統應用等類別，涵蓋手機、平板、數位電視、無線網路、智慧物聯網等主要產品線。