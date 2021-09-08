美國基建、預算、債限協商都卡關 分析師：華府陷10年最大政治風險

美國國會議員未來幾周有一長串待辦清單，將針對基礎建設、預算案、舉債上限進行協商，分析師警告，有關國會磋商的戲劇化進展可能擾亂金融市場，華府正面臨 10 年來最集中的政治風險。

Compass Point 政策研究主任 Isaac Boltansky 說，未來一個月，華府可能面臨「少見的瘋狂時期」，因為目前無論是基礎建設、社福相關的預算還是債務上限的磋商都在國會卡關。

美國 2011 年也曾陷入債務上限危機，當時民主黨和共和黨是否應該透過加稅、削減支出、提高債限展開激辯，在恢復舉債上限短短幾間內，就因為付不出某些救濟金，美國的主權債信評等就被信評機構標準普爾 (S&P) 摘除最高的 3A 評等。

隨著 10 月 1 日美國新一財政年度到來，美國國會必須在此之前達成某融資措施，才能避免聯邦政府局部關門、甚至債務違約。眾議院和參議院民主黨領袖也希望秋季透過預算協調程序通過 3.5 兆美元預算案，以及兩黨敲定的 1 兆美元基建計畫。

Boltansky 說，「9 月局面將是一團糟」，市場正在焦急等待聯準會 (Fed) 為縮減購債時間表提出更明確的方向，以及 Fed 未來的領導人選（主席鮑爾任期明年 2 月屆滿），但國會在擴大支出和債務上限方面的磋商遲無進展，「讓華府面臨 10 年前財政危機以來，從未如此集中的政治風險」。

Capital Alpha Partners 執行董事 James Lucier 說，國會秋季立法進展，將決定總統拜登未來留下何種政治成績，以及共和黨能否在明年的期中選舉重掌眾議院或參議院。

他說：「今年秋天的大型立法議程賭注很高。拜登賭上自己的總統生涯，希望藉此甩開阿富汗撤軍的陰霾。民主黨希望靠這些立法議程守住在國會和白宮未來幾年的優勢。」

AGF Investments 美國政策首席策略師 Greg Valliere 說，溫和派民主黨議員擔心同黨議員提案可能引發的政治代價，例如上周西維吉尼亞州參議員曼欽 (Joe Manchin) 重申反對國會通過 3.5 兆美元預算，呼籲按下「戰略性暫停鍵」。

Valliere 說：「華府可能面臨一個混亂的秋季，大規模新支出和加稅法案的可行性受到質疑，現在又有舉債上限攪局，讓金融市場在 10 月到來之前飽受威脅。」