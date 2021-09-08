背光模組廠8月營運回溫 瑞儀月增1.4%、達運創34個月新高

背光模組廠瑞儀 (6176-TW)、達運 (6120-TW) 今(8) 日公布 8 月營收，在需求回溫下，瑞儀營收回升至 45.81 億元、月增 1.4%，隨著客戶筆電新品即將推出，拉貨動能可望進一步增溫，達運則受惠整體顯示器產業需求暢旺，單月營收攀上近 34 個月新高，達 18.01 億元，月增 2%、年增 52.9%。

瑞儀 8 月營收較上月小幅回溫達 45.81 億元，月增 1.4%、年減 13.9%，主因是今年平板訂單多以舊款機種為主，加上客戶筆電新機尚未發表推出所致，累計今年前 8 月營收達 371.99 億元、年增 8.9%。

瑞儀也統計 8 月出貨，其中，行動裝置出貨 598 萬件、月增 12.15%，IT 產品為 482 萬件、月減 4.7%，其他電視、車載產品為主的背光產品則持平上月，出貨 31.7 萬件，總計背光板出貨量達 1111.7 萬件，月增 3.81%。

展望下半年，瑞儀認為近兩年淡旺季效應並不顯著，但目前訂單能見度維持三個月，隨著客戶筆電新品可望在本季發表，看好第三季營運將優於第二季。

達運 8 月營收則達 18.01 億元，月增 2%、年增 52.9%，為近 34 個月新高，累計今年前 8 個月營收達 129.93 億元，年增 53.3%。

達運表示，今年整體訂單、營運動能優於去年，其中，受惠顯示產業回溫，面板模組、導光板、背光應用需求暢旺，有助整體營運回溫，上半年虧損也逐步收斂。

展望未來，達運指出，因應未來顯示器產業發展趨勢，將持續精進高階光學元件，目前也已完成防窺導光板技術、高亮超省電型導光板技術研發與製造，精密遮罩 (FMM) 方面，看好開案增加，將持續專注 4.5 代線、5.5 代線、6 代線高解析產品的生產與研發，鎖定穿戴式手錶、智慧型手機、折疊式手機應用。