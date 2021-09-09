黑田東彥：疫情過後仍會保持貨幣寬鬆

日本央行 (Bank of Japan) 總裁黑田東彥接受《日本經濟新聞》專訪時表示「通膨影響還留在人們的心態當中」，強調打算繼續推行超寬鬆的貨幣政策，即使 疫情平息後也仍會持續，直到 2% 通膨率目標達成為止。

相較於歐美國家央行準備讓貨幣寬鬆政策退場，黑田這番話顯示，日本仍將保持寬鬆。

日本從 2001 年首度導入量化寬鬆政策，至今過了約 20 個年頭，然而薪資及物價水準等卻依然持續低迷，諸如此類的基本問題仍有待解決。

黑田東彥在 2013 年就任日本央行總裁之後，宣布要讓通膨率在兩年左右達到 2%，並透過大量買進國債等展開了一連串前所未見的貨幣寬鬆政策。大約一年後，通膨水準曾經由負轉正、約上漲 1.5% ，但不久又開始下滑。

黑田東彥的任期即將在 2023 年度屆滿，但他認為，到時候應該還是無法達成 2% 通膨率目標。

日本這 20 年來的通膨率 (去除消費稅增稅影響後的綜合消費者物價指數年增率) 從來沒有一年超過 2%，最後一次出現 2% 以上通膨率是在 1991 年。黑田東彥表示，「不論是企業或消費者，都有受到過去通縮狀況影響的傾向。」

理由之一是薪資和物價上揚的良性循環不復存在。依照 OECD 統計，在過去 20 年期間，美國名目平均年收入增加約 8 成，德國、法國增加約 5 成，但是日本卻減少 5%。日本企業在泡沫經濟過後仍延續僱用優先政策，壓縮了薪資等人事費用，在預期薪資、物價不會上揚的心理下，企業和家計也因而萎縮。

日本過去 20 年的通膨率都不到 1%，而美國當前的通膨率已來到 1.8% 。黑田東彥表示，他希望日本政府今後務必施行必要的構造改革及成長戰略，並認為若要利用貨幣寬縮來完全脫離通縮，數位及脫碳投資對於日本政府的成長戰略來說缺一不可。