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〈五倍券來了〉數位券再精進 共同綁定最多5人

鉅亨網新聞中心
數位五倍券再精進 唐鳳：共同綁定最多5人。(圖：取自行政院直播)
數位五倍券再精進 唐鳳：共同綁定最多5人。(圖：取自行政院直播)
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數位五倍券振興行政院唐鳳共同綁定優惠

行政院今 (9) 日公布振興五倍券領取辦法，10 月 8 日起正式開放消費，政委唐鳳指出，今年數位綁定做法再精進，推出「共同綁定」制度，符合更好領原則，除了自己之外，可再加上家中 4 人，相當於一個帳戶內有 2.5 萬元能自由運用，符合各部會加碼券資格的話，也會有五份入帳。

唐鳳表示，去年三倍券發行時，雖然推出數位綁定，但實際上只能綁定一位，就是自己。今年則推出共同綁定做法，就如同手機報稅，當使用者綁定數位五倍券後，全家人除了自己外，可再加上最多 4 個人，都能運用健保快易通 OTP 代碼，或是實體健保卡加入綁定帳戶內。

唐鳳說，若 5 人共同綁定在同一帳號裡，就相當於有 25000 元可以進行消費，就不會有找零的問題，實際刷多少就回饋多少，此外，如果消費時合乎其他部會的加碼券資格，也會發放五份到該帳號中。

至於數位標章，唐鳳表示，民眾去年若是使用紙本的三倍券，店家能夠很容易識別出使用的票券，並給予相應的優惠加碼，不過，透過電子支付或信用卡消費，其實不太能夠分辨是否使用三倍券消費。因此，今年的做法會反過來，除了符合五倍券銷售資格的店家外，可透過個別的代碼或專區讓民眾下訂單，以區別一般消費，讓店家提供相應的優惠。

另一方面，民眾在實體店家消費時，也可以提出手機上的優惠代碼，不方便輸入的話，也設計了 QRcode 讓業者反掃，就可以知道使用的行動支付、信用卡、票券是綁定五倍券，以及目前使用的額度。

唐鳳表示，今年五倍券官網網址會是「5000.gov.tw」，下周將再召開記者會說明相關使用方式，並在會後開放民眾進行預覽操作，預定 22 日開放數位綁定時正式啟用。至於其他部會加碼券方案，唐鳳也會在之後的記者會上一併說明。

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