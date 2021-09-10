Q2製造業營收、固定資產增購年增逾2成 雙創歷年同期新高

經濟部統計處今 (10) 日公布製造業投資、營運概況調查報告，統計今年第二季製造業營收達 7.91 兆元，季增 9.1%、年增 23.9%，創歷年同季新高，其中，傳統產業營收年增幅均逾兩成，製造業國內固定資產增購則達 4291 億元，季增 4.7%、年增 24.5%，同創歷年同季新高。

統計處表示，第二季製造業營收創下歷年同季新高，主因是 5G、高效能運算、車用電子等應用發展，加上行動裝置、遠距應用設備需求延續，推升資訊電子產業營收續強，傳統產業也在全球經貿穩定成長下，包含化學、鋼鐵、機械、汽機車等營收年增幅均逾兩成。

固定資產增購方面，統計處分析，在全球經濟復甦下，電子零組件業、化學材料業、機械設備業均積極擴充產能、升級製程設備，也讓第二季以機械及雜項設備增購最大，占比達 80.2%，年增 26.8%，其次則為房屋及營建工程占 18.9%，年增 16.4%。

從行業別進一步觀察，統計處指出，電子零組件業第二季固定資產增購 2854 億元、年增 32.5%，占製造業 66.5% 居各業之冠，傳統產業中，化學材料、機械設備業也分別有 260 億元、112 億元，其中，機械設備業在半導體積極擴產下，增購金額創下歷年單季新高。

展望未來，統計處認為，半導體大廠持續投資擴產，將帶動國內外供應鏈廠商深化在台投資，同時台商回流擴廠、增購設備計畫持續執行，離岸風電產業鏈在地化也逐漸落實，有助支撐我國製造業投資續呈成長。