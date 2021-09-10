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培養更多「麟洋金牌」 土銀擬三年內增員正式球員規模

鉅亨網記者郭幸宜 台北
羽球國手王齊麟(左二起)、李洋與土銀董座謝娟娟前往財部接受財長蘇建榮(左一)表揚(鉅亨網記者郭幸宜攝)
羽球國手王齊麟(左二起)、李洋與土銀董座謝娟娟前往財部接受財長蘇建榮(左一)表揚(鉅亨網記者郭幸宜攝)
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麟洋羽球土銀財政部綜所稅蘇建榮

東奧羽球男雙金牌得主「麟洋」等土銀羽球隊成員，今 (10) 日前往財政部接受表揚，財政部長蘇建榮表示，將適度擴編土銀正式球員名額，預計在三年內再增加 10 名正式球員名額，壯大土銀球隊陣容。

財政部原本預定今天前往位於新北市的土銀羽球館與球員進行球敘，但考量新北市防疫規定，最後臨時改為由土銀球隊前往財政部進行小規模交流，麟洋兩人除致贈簽名球拍、羽球做為紀念外，也當場承諾將代言明年的綜合所得稅申報。

蘇建榮致詞時提到，運動也是國家重要的軟實力之一，除感謝土銀 45 年來付出培育球員外，更感謝王齊麟、李洋兩人在球場上奮戰不懈的運動精神，替台灣拿下奧運羽球史上第一面金牌。

蘇建榮表示，土銀羽球隊目前有 14 名正式球員、2 名教練，未來也將適度擴編增員，讓更多優秀的羽球好手加入土銀羽球隊，壯大球隊陣容；對此，土銀董事長謝娟娟則補充，預計分三年，以每年增加 3 到 4 位球員，初步規劃將增加 10 名正式球員。

由於先前「麟洋」曾因代言問題，引發市場議論，媒體提問，麟洋是否確定留在土銀球隊擔任正式球員，對此蘇建榮則強調，根據銓敘部函釋，兩人可透過肖像一次性授權，或是由土銀出面以企業聯盟方式參與商業活動，未來還是土銀正式球員。

對於蘇建榮的說法，王齊麟與李洋兩人也當場大聲附和，親口證實將繼續留在土銀羽球隊效力，間接駁斥外界的離隊耳語。

謝娟娟則補充，土銀未來也會考慮發展運動經紀制度，透過增加管理人或經紀人制度，彌補現行制度不足的地方。

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