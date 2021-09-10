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聯發科8月營收428.08億元 年增31%創歷史次高

鉅亨網記者魏志豪 台北
聯發科資料照。(圖:業者提供)
聯發科資料照。(圖:業者提供)
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聯發科5G4G手機晶片

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (10) 日公布 8 月營收 428.08 億元，月增 6.07%，年增 30.85%，累計前 8 月營收 3168.54 億元，年增 68.65%；受惠手機晶片出貨回溫，聯發科 8 月營收也重返成長，改寫同期新高、歷史次高。

聯發科第三季財測以美元新台幣匯率 1 比 28 元計算，營收約 1257-1319 億元，依高標 1319 億元推算，聯發科 8 月營收可望站穩 400 億元大關，有機會創新高、挑戰 487 億元。

外資看好，聯發科第三季營收可達財測上緣，有助全年成長 45% 以上，明年則隨著 5G 在非中國區的滲透率成長、5G 晶片銷售單價增加、旗艦機種市占續揚，以及 PMIC、ASIC 等動能，營收將再優於今年。

聯發科預計首顆 4 奈米晶片明年第一季問世，外資預期，聯發科該顆晶片首年市占率將達 10%，出貨量約 800-900 萬套，此外，聯發科也開始進行測試 3 奈米的手機晶片，可望強化未來在旗艦市場的市占率。

針對高通 (QCOM-US) 競爭，外資認為，此次 5G 世代的上升週期與 4G 相比，市場高度集中，兩家業者不再以出貨為競爭策略，以追求整體營收、獲利成長為主要考量，有助 5G 手機晶片價格持穩高檔。

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