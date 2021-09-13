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中美歐開會商討、達飛突然凍漲 飆升的運價會降溫嗎？

鉅亨網新聞中心
中美歐開會商討、達飛突然凍漲 飆升的運價會降溫嗎？(圖:AFP)
中美歐開會商討、達飛突然凍漲 飆升的運價會降溫嗎？(圖:AFP)
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運價貨櫃海運

港口壅塞、貨櫃一櫃難求，海運價格飆漲，加劇全球供應鏈的混亂局面，引起全球監管單位關注，全球第三大海運商達飛率先凍漲，是否能讓飆升的海運價格降溫？

最新的上海出口集裝箱運價指數再創新高至 4568.16 點；德魯里世界貨櫃運價指數 WCI 顯示，過去一周，從上海到洛杉磯運送一個 40 英尺貨櫃的成本達到了 11569 美元，幾乎是疫情前水平的 8 倍。

而疫情反覆之下，各國對靠港船隻的管控升級，加劇班期的延誤和供需矛盾，根據洛杉磯港口數據，船隻的平均等待時間從 8 月底的 7.6 天上升到 8.5 天。

訂不到貨櫃、海運價格居高不下讓外貿企業十分頭痛。一家深圳科技公司主管表示，一個貨櫃到歐洲和美國的海運費，已經達到了人民幣 15 萬元到 20 萬元之間。與之前相比，運費高了 5 倍到 10 倍，吃掉 30% 到 50% 的利潤。其中，中小企業受到的傷害最大，特別是一些生產低貨值的出口企業，海運費的價格甚至超過了產品的貨值。

海運價格異常飆升也引起了監管單位的注意。9 月 8 日中國交通部、美國海事委員會和歐盟線上召開了「全球航運監管峰會」。會中關注疫情暴發後，對國際海運的需求和供給分析，以及管理當局能採取的應對行動，幫助海運業重回正軌。

隔日 9 月 9 日全球第三大航運商達飛海運，突然宣布凍漲運價至明年 2 月，打響業內第一槍。

對此，中信建投認為，市場供需情況並沒有得到有效改善，隱形的限價會導致類似於房地產價格的政府管制，拉平價格體系。船公司主動停止上漲即期運費，看似短期利益受損，實則長期利益受益，有效規避掉後期高位大幅回落風險。

另一方面，與達飛爭奪全球第三大航商的中國航運龍頭中國遠洋海運集團，月初宣布砸下 15.76 億美元訂造 10 艘每艘船運力為 16000 個標準貨櫃的貨櫃船。

中遠海控表示，船隊結構的優化，可減少對船舶租賃市場的依賴。在規模經濟效益下，每艘船舶的貨櫃艙位增加，成本亦將隨之降低，進而增強東方海外及其附屬公司的運營成本競爭力。

值得關注的是，這是中遠海控在不到兩個月時間內，第二次投資億元造船。中遠海控投入巨資造船的動力之一，是公司在此輪運價暴漲的風口中，賺取了巨額的利潤。

東北證券認為，短期內供給仍緊俏，運價仍會在高位持續。中長期看，供需差將會緩慢修復。隨著疫情好轉塞港問題必將得到緩解，實際運力必將回歸到正常水平，預計未來 2 年運價將會緩慢逐步下行，但依舊顯著高於疫情前水平。

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