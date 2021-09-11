 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

Planet Fitness目標擴展4000家健身房 喬山商用器材出貨看增

鉅亨網記者沈筱禎 台北
喬山總經理羅光廷。(鉅亨網資料照)
喬山總經理羅光廷。(鉅亨網資料照)
Tag
健身房星球喬山健身

美國連鎖健身房 Planet Fitness(星球健身房)(PLNT-US) 看準會員逐步回流，大舉擴展營運據點，目標在美總店數要達 4000 家，台供應商喬山 (1736-TW) 商用器材出貨同步看增，全年營收維持雙位數成長。

星球健身房去年總店數約 2000 家、會員數 1440 萬人，隨著疫苗施打率提升，健身會員大量回流，星球健身房積極展店與擴大投資計畫，截至今年 7 月底，健身房數量擴增至 2146 家，會員數突破 1500 萬人，目標要在美國新增 4000 家。

星球健身房為喬山商用器材主力客戶之一，隨著業者擴大營運據點，已帶動喬山 8 月商用器材營收年增 3 成，喬山看好，除新門市外，既有健身器材陸續汰換，年底前訂單能見度高，第四季業績將優於本季。

家用器材方面，喬山今年家用新品規格全面升級，並搭載運動軟體課程，並重新進入北美大型量販通路及中國迪卡儂大型運動用品連鎖通路，並已鋪貨完成，有望挹注第四季業績成長。

喬山表示，家用健身器材朝數位化已成趨勢，目前在台灣、歐洲、美國等地設立數位發展中心，且數位課程產品近期也將進軍德國及泰國市場。

喬山 8 月營收 22.8 億元，月增 11.6%、年增 1.5%；累計前 8 月營收 181 億元，年增 16.4%，雙創同期新高。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
喬山1736Planet Fitness Inc - Class AUS-PLNT
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞