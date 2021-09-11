Planet Fitness目標擴展4000家健身房 喬山商用器材出貨看增

美國連鎖健身房 Planet Fitness(星球健身房)(PLNT-US) 看準會員逐步回流，大舉擴展營運據點，目標在美總店數要達 4000 家，台供應商喬山 (1736-TW) 商用器材出貨同步看增，全年營收維持雙位數成長。

星球健身房去年總店數約 2000 家、會員數 1440 萬人，隨著疫苗施打率提升，健身會員大量回流，星球健身房積極展店與擴大投資計畫，截至今年 7 月底，健身房數量擴增至 2146 家，會員數突破 1500 萬人，目標要在美國新增 4000 家。

星球健身房為喬山商用器材主力客戶之一，隨著業者擴大營運據點，已帶動喬山 8 月商用器材營收年增 3 成，喬山看好，除新門市外，既有健身器材陸續汰換，年底前訂單能見度高，第四季業績將優於本季。

家用器材方面，喬山今年家用新品規格全面升級，並搭載運動軟體課程，並重新進入北美大型量販通路及中國迪卡儂大型運動用品連鎖通路，並已鋪貨完成，有望挹注第四季業績成長。

喬山表示，家用健身器材朝數位化已成趨勢，目前在台灣、歐洲、美國等地設立數位發展中心，且數位課程產品近期也將進軍德國及泰國市場。

喬山 8 月營收 22.8 億元，月增 11.6%、年增 1.5%；累計前 8 月營收 181 億元，年增 16.4%，雙創同期新高。