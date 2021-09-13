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聯準會將縮表 專家解析三大投資關鍵

鉅亨網新聞中心
聯準會將縮表 專家解析三大投資關鍵。(圖:shutterstock)
聯準會將縮表 專家解析三大投資關鍵。(圖:shutterstock)
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高息股美股通膨縮表Taper美元加幣日圓FXTM富拓

美國經濟邁向復甦，市場格外關注聯準會 (Fed) 何時收傘；FXTM 富拓首席中文分析師楊傲正認為，Fed 一旦展開縮表及升息動作，目前高估值的美股面臨高檔修正在所難免，但不致於逆轉步入空頭市場，毋庸過度憂慮。但隨著美國量化寬鬆政策退場，美元指數將轉強，建議對黃金、日圓等與美元指數高度關聯的商品，保守以對；股市則可以留意受惠景氣復甦的類股及高股息等兩大族群。

自疫情爆發以來，全球投資市場動盪不安，通膨是否失控、何時升息、投資策又該如何調整，成為投資人最關切的議題。也因此，全球在線投資交易領導品牌 FXTM 富拓於 9 月 30 日舉辦線上論壇，報名資訊:https://reurl.cc/95zQ9n 由該公司首席中文分析師楊傲正 (Channel Yeung) 就當前投資環境進行深度分析，並提供市場波動之下的因應策略。

舉辦講座之前，主講人楊傲正更特別接受鉅亨網專訪，就 Fed 縮減 QE、升息、美國通膨等議題進行分析，並從股市、匯市、黃金等投資面向，剖析後疫情時代建議採行的投資術。

聯準會縮債需有兩條件配合

隨著美國經濟轉趨熱絡，階段性的量化寬鬆政策 (QE) 即將落幕。由於 2013 年 QE 退場引發市場大動盪，投資人擔心此次是否會重現前次縮表的恐慌情況。不過，楊傲正認為，Fed 此次縮債及升息之前，會與市場充分溝通，將會釋出更多訊息，讓市場有所準備，再實際展開行動，因此不會重演上次市場重挫情況。

他指出，Fed 實際展開縮表及升息，仍取決兩項因素配合，首先是通貨膨脹率：一旦物價上漲速度快，經濟呈現過熱現象，Fed 才會收緊貨幣政策，遏制資產泡沫及協助經濟成長。而美國近兩個月通膨率維持 5.4% 左右，Fed 認為這只是短期上漲現象，長期並不會維持如此高的通膨率。更何況美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 較 6 月上漲 0.5%，比 6 月漲幅 0.9% 為低，明顯降溫。也因此，除非美國通膨率進一步惡化，Fed 才有可能提前展開縮債計畫。

二是就業水準：若通膨率維持合理水準，但非農就業人口不斷增加，美國勞動市場持續強勁擴張，經濟呈現全面榮景，Fed 理所當然可以展開縮減 QE 動作。目前 6 月及 7 月非農就業強勁，儘管 8 月非農數據遠不如預期，但如果未來幾個月非農數據依然亮麗，Fed 縮減 QE 將更有說服力及話語權。

Fed 主席鮑爾及眾多 Fed 官員曾指出，在經濟數據及通膨配合的情況下，均支持今年內縮債。由於今年只剩下 9 月、11 月及 12 月等三次 FOMC 會議，預估 11 月提出縮債的機率較高，當然也不排除 9 月提出的可能性，因此投資人必須高度關注接下來的兩次 FOMC 會議。

強勢美元重出江湖 黃金關鍵價位 1680 美元

Fed 貨幣寬鬆政策及拜登政府的財政刺激政策，促使美元氾濫，近期 Fed 隔夜逆回購 (ON RRP) 規模頻創歷史新高便可以証明市場流動性嚴重過剩。

楊傲正指出，目前美元指數維持 92 上下，一旦開始縮減 QE 計畫，美元將會有反彈空間。但他也提醒，「市場所想的，永遠比聯準會來得快」，正所謂「買預期、賣事實」。由於 Fed 升息將吸引全球資金流向美元，有助於美元走強。而目前市場也不排除 Fed 於 2022 年就會升息，然而按照目前時程估算，明年底升息機率並不高。換言之，目前市場已經過度憧憬升息的可能性，此過程中，受到升息消息面激勵，美元有機會上漲一波。

然而，一旦縮債計畫正式拍板定案，倘若提前升息的希望落空，美元恐亦有回調的可能性，值得留意。而目前美元指數重要支撐關口為 91.5，倘若能夠守在此價位之上，在美元一波比一波高的情況下，未來有機會再邁向 93.75。

升息將有助於美元指數表現，然而，美元走強，也要特別注意與美元指數高度關聯的金融商品。楊傲正以黃金為例，貨幣寬鬆的低利率環境，黃金格外受到追捧，不過縮債或升息，對於黃金來說，屬於利空因素。所以，一旦美元走強或全球央行開始縮減 QE，就基本面與技術面而言，黃金將走下行軌道，其表現將受到壓抑。由於黃金從兩年前每盎司 1200、1300 美元，如今漲逾 1680 美元，即使未來長線上升軌道趨勢不變，但漲幅已高，預估會有較大的回調空間，目前 1680 美元是重要價位。

看好加幣 日圓前景黯淡

日本原本寄望舉辦東奧，挹注經濟成長，未料事與願違，疫情使然，東奧反而成為日本經濟負擔，因為預算超支，觀光效益及門票收入也相差甚遠。加上新冠肺炎感染人數居高不下，日本不斷擴大緊急事態宣言，商店及零售業等實體經濟大受影響，對於日本經濟無疑是雪上加霜。

也因此，日本央行已經表明，一旦疫情嚴重影響到經濟發展，如果有需要，將毫不猶豫追加貨幣寬鬆政策，激勵日本貨幣基數大增，續創歷史新高，平均餘額已連續 11 個月高於 600 兆日圓。楊傲正表示，日本 QE 規模相當高，此情況下，日圓難以重拾漲勢。特別是相較於全球主要國家，美國、澳洲、紐西蘭、英國、歐洲等央行開始準備縮債之際，日本央行反其道而行的鴿派作法，將讓日圓持續疲軟。

今年年初，美元 / 日圓介於 103~104 區間整理，目前徘徊於 110 左右，預估今年第四季有可能突破今年高點 111.65。展望明年，日圓延續走跌的機率仍高。值得注意的是，Fed 此次縮債及升息步伐，預料在市場有所準備之下，市場波動不致於過度激烈，恐將壓抑日圓避險角色。

國際主要貨幣中，除了美元之外，楊傲正也看好加幣，他分析指出，過往加拿大經濟成長多是看美國臉色；但今年加拿大疫情控制得宜，經濟成長也領跑其他主要已開發國家，加拿大央行已率先縮減購債規模，預估升息步伐亦可能領先其他央行，有助於加幣表現。加上加幣屬於商品貨幣，今年以來，原物料價格上揚及通膨率上漲，對於加幣更屬利多。今年初美元 / 加幣為 1.3，最低跌到 1.20，預估未來有可能回到 1.24 左右。

美股留意高息股及受惠經濟復甦題材類股

低利環境之下，相較於現金，高估值的美股可望為投資人帶來不錯的收益率；一旦升息確立，美股恐將下修。不過，楊傲正認為，這只會是短暫現象。Fed 基於經濟復甦及就業市場強勁，才會開始縮表及升息，儘管初期難免會對股市表現帶來影響，但不至於讓美股大逆轉，進入空頭市場。因為進入後疫情時代，人們已懂得與病毒共存，病毒不再成為經濟的殺手，實體經濟活動持續活絡之下，將有助於企業營收成長，因此，長期而言，對於美股表現仍樂觀以待。

他建議可以留意兩大族群，一是具有長期穩健、高股息的金融股、公共事業股等防禦性族群；二是隨著全球經濟邁向復甦及疫情日漸流感化，各國邊境料將逐漸開放，實體經濟也將趨於活絡，可以考慮布局零售、航運、旅遊等受惠經濟復甦題材類股。

不過他也提醒，即使拜登上台，美中關係依然未獲得實質改善，因此，第四季需提防的黑天鵝事件，可以多注意中美關係的後續發展。

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