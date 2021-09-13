日經：8月台灣科技大廠營收 半導體行業勝出

據《日本經濟新聞》13 日 (週一) 報導，2021 年 8 月， 19 家名列日經亞洲 300 強的台灣主要科技公司，合計營收報年增 0.8% 至新台幣 1 兆 998 億元。半導體產業依然暢旺，但是供應 PC 等成品的 EMS 廠商則出現明顯退步。

台灣科技業受惠於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情所帶來的在家工作、遠距教學等宅經濟，從去年秋天到今年春天之間的業績明顯上揚，但是今年 5 月之後的情況也隨之一變。來到今年 8 月，台灣科技大廠的業績表現也出現明顯區隔。

2021 年 8 月的半導體產業業績持續暢旺，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 的 8 月營收報年增 12%、IC 設計的聯發科 (2454-TW) 報年增 31%、全球第三大晶圓代工的聯電 (2303-TW) 報年增 27%、DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 報年增 69%。

由於全球性的半導體短缺問題依然持續，這讓各家半導體企業的產品價格、都較去年同期上漲了 1 成以上，而結果也都反映在業績上頭。

在面板行業的供需情況也同樣吃緊，這讓面板行情持續大漲，友達 (2409-TW) 的 8 月營收年增 35%。

另一方面，在 EMS 產業則是颳起寒風。理由除了晶片及零組件的短缺之外，外加 Chromebook 的熱潮降溫，都讓各家 EMS 廠商的業績下滑。

鴻海 (2317-TW) 的 8 月營收報年減 5%、和碩 (4938-TW) 也出現年減 19%，業界第三的廣達 (2382-TW) 更出現年減 20% 的大幅滑落。