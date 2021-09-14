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聯發科市值重返1.5兆元 居台股第二大

鉅亨網記者魏志豪 台北
聯發科資料照。(圖業者提供)
聯發科資料照。(圖業者提供)
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聯發科5G手機晶片市值

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 近期將推出首顆採用台積電 (2330-TW)4 奈米、Armv9 架構的產品，均為業界首創，挑戰明年奪下各大品牌旗艦機種的首發，今 (14) 日買盤提前卡位，激勵聯發科上漲逾 2%，市值也重返 1.5 兆元，擠下鴻海 (2317-TW) 成台股市值第二大。

聯發科今日最高價達 949 元，創近一個月來新高，市值達 1.5092 兆元，依鴻海今日最高價 108 元推算，市值約 1.4972 兆元，雙方差距約 120 億元。

近期市場傳出，由於中國晶圓代工大廠中芯為因應半導體自主化，將產能優先供應給在地企業，高通能取得的電源管理 IC 產能遭排擠，進一步限縮手機晶片出貨，聯發科可望坐穩龍頭寶座。

聯發科近期也持續推新品、優化產品組合，首顆 4 奈米晶片明年第一季就可問世，外資估，第一年市占率將達 10%，出貨量 800-900 萬套，聯發科並開始進行 3 奈米晶片的測試，可望強化未來在旗艦市場的市占率。

外資也看好，由於 5G 世代上升週期與 4G 相比，市場高度集中在聯發科與高通，兩家業者不再以出貨為競爭策略，而以追求整體營收、獲利成長為主要考量，有助 5G 手機晶片價格。

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