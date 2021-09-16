〈五倍券來了〉悠遊卡最高回饋5000元 綁北市敬老卡可一折加購家電

五倍券將在 9 月 22 日起開放數位綁定，悠遊卡公司今 (16) 日攜手台北市政府召開記者會宣布，將推出回饋全國民眾及北市長輩的超值方案，民眾選擇綁定悠遊付，最高可獲得 5000 元回饋，綁定北市敬老愛心卡，更可以用市價一折加價購健康防疫家電。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，去年三倍券以悠遊卡搭配北市敬老卡，大舉創造銀髮經濟，共有 20 萬張悠遊卡綁三倍券，創造 14 億元消費，過去銀髮族只會拿敬老卡搭車，三倍券後，穩定拿敬老卡消費的人數成長 2.5 倍，消費金額成長 3 倍，因此今年五倍券悠遊卡的綁定方案中，北市敬老卡的優惠也再度加碼。

悠遊卡公司的五倍券回饋方案，主打「不用抽獎、人人都有」，不論綁定悠遊付或悠遊卡，只要在限定名額內，皆可收到振興禮包，消費滿額就有 10% 至 50% 不等的回饋，且適用範圍涵蓋網購、百貨、3C 通路、藥局美妝、超商超市，生活中各種可能消費的場域一網打盡，累積消費同時也能立即享有現金回饋。

其中，五倍券綁定悠遊付獲得的「五夠大包」振興禮包內有總價值 5000 元的現金回饋券，不過限量 1 萬份，只要符合回饋條件，即可獲得悠遊付儲值金，回饋比率最高達 50%。

另外針對台北市敬老愛心卡，悠遊卡公司喊出「敬老愛心，加碼健康」的口號，讓長者以「超值激省價」購買包括電動牙刷、血氧機、血壓計等健康家電三選一，同樣限量 1 萬名。

另外針對廣大悠遊卡友，悠遊卡公司也推出悠遊卡綁定五倍券，前 4 萬名提供綁定禮，其中，前 10000 名成功綁定悠遊卡享 300 元加碼回饋，前 10001 名至前 30000 名成功綁定悠遊卡享 200 元加碼回饋，前 30001 名至前 40000 名成功綁定悠遊卡享 100 元加碼回饋。

除此之外，以悠遊卡綁定五倍券、且新註冊悠遊付帳戶，特別加贈價值 3000 元的振興大禮包，但限量 2 萬份，同享高回饋率優惠。

悠遊卡公司表示，五倍券綁定悠遊付、悠遊卡好處多多，除了交通支出也可累計消費金額外，也不需受到紙本振興五倍券的 200 元、500 元、1000 元面額限制，銅板消費也能累積，對亟需振興的小店家最有幫助，且回饋金額沒有使用期限，比起紙本券，消費更彈性。