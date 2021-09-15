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歐盟委員會將提晶片法案 力拼半導體自給自足

鉅亨網編譯林薏禎
歐盟委員會將提晶片法案 力拼半導體自給自足 (圖：AFP)
歐盟委員會將提晶片法案 力拼半導體自給自足 (圖：AFP)
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歐盟晶片法半導體生態系統自給自足

歐盟委員會 (European Commission) 週三 (15 日) 宣布將推出一項「歐洲晶片法案」(European Chips Act)，以建立先進晶片生態系統為目標，確保歐盟能在半導體缺貨之際，擺脫對亞洲和美國的高度依賴，邁向自給自足。

歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 週三向歐洲議會發表政策演說時宣布這項計畫。她表示，歐洲晶片法案目的在於共同創造最先進的歐洲晶片生態系統，包含晶片設計和製造，以確保供應安全，並為突破性的歐洲技術開發新的市場。

馮德萊恩說：「我們需要將歐洲國家的頂尖研究、設計和測試能力互相串聯，且需就歐盟及各成員國在價值鏈上的投資進行協調。」

在新冠疫情影響下，晶片荒是歐盟經濟復甦過程中面臨的最大挑戰之一。

歐盟去年就 7500 億歐元的經濟復甦基金達成共識，並計畫將當中的五分之一資金投入數位發展項目，還研議「數位羅盤」(Digital Compass) 計畫，盼能在 2030 年前將全球晶片市場市佔率提高至 20%。

儘管如此，在打造晶片產能的過程中，歐盟目前仍障礙重重，除了企業投資意願外，海外的稀土金屬來源也是一大問題。

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