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〈美股盤後〉台積電ADR收黑 能源股飆升 四大指數齊揚

鉅亨網新聞中心
能源股飆升 四大指數齊揚 (圖片：AFP)
能源股飆升 四大指數齊揚 (圖片：AFP)
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美股盤後標普那指費半道瓊新冠病毒企業稅通膨聯準會蘋果Fed科技ㄋ能源拜登美國

週三 (15 日) 華爾街持續關注國會增稅計畫，十年期美債殖利率上揚，美元指數下滑，美股四大指數齊揚，博彩股、台積電 ADR 收黑。能源股飆漲，標普收紅 0.85%，創自 8 月 27 日以來最大單日漲幅。

政經消息方面，美國眾議院民主黨週一提出一系列增稅計畫，其中企業稅率與資本利得稅分別為 26.5% 與 25%，皆未及拜登先前提出的 28% 與 39.6%。

週三美國眾議院籌款委員會進行投票，以 24 票對 19 票通過上調美富人和企業的稅收。此稅收立法草案將為 3.5 兆美元預算計畫籌集部分資金。

隨著中國擴大其軍事實力和影響力，美國總統拜登週三宣布，美國、澳洲和英國間建立新的安全夥伴關係，以加強印度及太平洋地區的穩定。美國將向澳洲提供部署核子潛艇技術與能力。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.26 億例，死亡數突破 465 萬例。美國累計確診超過 4147 萬例，累計死亡數超過 66.5 萬。印度累計確診超過 3331 萬例，巴西累計確診 2101 萬例。

週三 (15 日) 美股四大指數表現

  • 美股道瓊指數上漲 236.82 點，或 0.68%，收 34,814.39 點。
  • 那斯達克上漲 123.77 點，或 0.82%，收 15,161.53 點。
  • 標普 500 指數上漲 37.65 點，或 0.85%，收 4,480.7 點。
  • 費城半導體指數上漲 16.4 點，或 0.47%，收 3,465.8 點。
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標普 11 大板塊僅公用事業收跌，能源、工業和材料板塊收漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅臉書收黑。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.61%；臉書 (FB-US) 跌 0.69%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.32%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.75%；微軟 (MSFT-US) 漲 1.68%。

道瓊成分股多收高。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 3.94%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.08%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.68%；波音 (BA-US) 上漲 1.26%；思科 (CSCO-US) 下跌 0.54%。

費半成分股多收紅。英特爾 (INTC-US) 上漲 1.10% %；AMD (AMD-US) 下跌 0.12%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.78%；美光 (MU-US) 漲 0.45%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.05%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.45%。

台股 ADR 僅台積電獨弱。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.29%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.44%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.08%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.40%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.61% 至每股 149.03 美元。高盛分析師週三表示，鑑於 Delta 變種病毒、供應短缺、刺激措施結束等因素影響，將使新 iPhone 銷售具挑戰性。

(圖片：蘋果)
蘋果 iPhone 13 系列問世 (圖片：蘋果)

輝瑞 (PFE-US) 上漲 0.13% 至每股 44.77 美元。輝瑞表示，以色列新冠疫苗接種計畫的數據顯示，儘管 mRNA 疫苗的有效性會隨著時間的推移而減弱，受試者施打第 3 劑輝瑞疫苗後，防護力能恢復到 95%。

莫德納 (MRNA-US) 上漲 1.58% 至每股 434.46 美元。莫德納根據第三階段疫苗數據研究發現，與近期接種疫苗的人群相比，早前接種疫苗的人群免疫力開始減弱，突破性感染的機率較高。

中國政府週一晚間宣布將加強對澳門賭場監管，摩根大通下調多家博彩商評級，週三博彩股下滑，永利度假村 (WYNN-US) 大跌 6.30%、美高梅國際 (MGM-US) 下跌 2.49%、永利澳門 (WYNMF-US) 暴跌 21.69%、金沙中國 ADR (SCHYY-US) 暴跌 25.10%。

微軟 (MSFT-US) 上漲 1.68% 至每股 304.82 美元。微軟週三宣布 600 億美元新庫藏股計畫，同時將季度股利調高 11%。

高通 (QCOM-US) 下跌 2.05% 至每股 138.24 美元。晶圓代工大廠 GlobalFoundries (格羅方德，格芯) 週三宣布與高通簽署協議，將在 5G 射頻 (RF) 前端製造方面擴大合作。

經濟數據

  • 美國 8 月進口物價指數年增率 9.0%，前值 10.2%
  • 美國 8 月進口物價指數月增率 - 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%
  • 美國 9 月紐約 Fed 製造業指數報 34.3，預期 17.1，前值 18.3
  • 美國 8 月工業產出月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.9%

華爾街分析

本月迄今，道瓊已下跌 1.6%、標普跌幅達 0.9%，有望創自 1 月以來的最差月度表現。那指本月下跌 0.6%。

Nationwide 投資研究主管 Mark Hackett 認為，市場面臨的壓力因素並未有實質性的變化，包括 Delta、供應鏈逆風、勞動力市場挑戰、財政貨幣刺激變化，以及對中國的擔憂升溫等，擔憂之牆越來越難以跨越，擔憂的深度和廣度都在上升，市場可能會疲憊不堪。

Invesco 多資產基金經理 Sebastian Mackay 表示，市場已從擔心 Fed 過早緊縮政策扼殺股市復甦，轉變為擔心復甦力道對股市構成壓力，但 Invesco 仍對股市前景抱持樂觀態度。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

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