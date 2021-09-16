傳藝電3A大作戰地風雲2042發布日延後至明年 股價重挫近6%

遊戲大廠藝電 (EA) 傳出預定 10 月推出的大型遊戲「戰地風雲 2042」將於延宕至明年，導致股價周三 (15 日) 重挫近 6%。EA 盤後澄清延到 11 月推出，主要受到疫情居家辦公影響，盤後股價翻漲。

國外網站 NME 引述多位消息人士報導，「戰地風雲 2042」恐延後至 2022 年，引發市場譁然，盤後公司出面澄清此消息，該款大作將延後至 11 月 19 日發行。

EA 周三收盤股價下挫 5.73% ，隨後公司方澄清傳言並宣布將延後一個月後，盤後該股上漲 2.69% 至每股 140.73 美元。

EA 表示，由於目前狀況不太適合於 10 月推出，加上疫情團隊居家辦公影響，因此需要額外時間開發戰地風雲 2042。EA 預計此遊戲不會影響業績，並維持 2022 會計年度的 74 億美元的預估淨預訂額。

近期遊戲商紛紛延後推出遊戲，EA 的競爭對手 Take-Two (TTWO-US) 也宣布旗下「俠盜獵車手系列」新版本將延後 4 個月推出。

Benchmark 分析師 Mike Hickey 表示，對 EA 的戰地風雲 2042 延後不意外，因為此款遊戲一開始設定的時程表就很遠大。NPD 分析師 Mat Piscatella 表示，只要疫情持續下去，仍可能有新作延後推出。

Hickey 懷疑遊戲開發人員居家辦公使生產力受到影響，Piscatella 則認為，這樣的大作成功與否對公司業績影響非常巨大，因此需要更多投資和時間。

去年疫情期間推出的 Cyberpunk 2077 便是血淋淋的例子，CD Projekt 趕鴨子上架使遊戲上出現許多災情，引發遊戲界不滿，輿論壓力下最終被迫允許提供全額退款。