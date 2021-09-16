積極布局加密貨幣 對沖基金巨投柯恩：不能錯過此投資機會

對沖基金巨頭柯恩 (Steven Cohen) 與橋水基金創辦人達里歐 (Ray Dalio) 正加入加密貨幣的熱潮，兩人周三 (15 日) 表示比特幣和其他加密貨幣是實現資產多樣化的方式，也是不能錯過的機會。

柯恩在 SALT 會議表示，他期望不要錯過加密貨幣帶來的投資機會。這位對沖基金大亨一直在研究加密貨幣，並曾表示忽略 2 兆美元的加密貨幣市場將非常失職。他周二也宣佈將投資一家新的加密貨幣交易公司 Radkl，顯示旗下 Point72 資產管理正提升加密貨幣交易能力。

對沖基金正在加密貨幣領域布局，天橋資本 (SkyBridge Capital) 創辦人史卡拉穆奇 (Anthony Scaramucci) 表示，該公司目前對比特幣投資佔總資產的 12%。達里歐也在會議上表示，他目前擁有的加密貨幣比黃金還多，加密貨幣代表資產多樣化，這是一件好事。

儘管機構投資人和對沖基金看好加密貨幣市場，但此市場以高波動和風險聞名。比特幣在 7 月份跌破 3 萬美元後，近期終於吹起反攻號角，周三上漲 1.97% 至 48006 美元，以太幣上漲 5.21% 至 3584.76 美元。