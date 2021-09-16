日月光攜手大專院校 布局數位轉型

日月光投控 (3711-TW) 旗下日月光今 (16) 日攜手大專院校，舉辦「第六屆自動化技術研究合作成果發表會」，為因應國內疫情警戒、降低群聚感染風險，今年改採線上型態發表 6 件專案，以智慧製造、行為預測、資訊安全三大類進行分享，強攻數位轉型。

日月光表示，此次進行多元成果應用的學術研究，共同培育半導體高階人才，強化技術研發與競爭力，參與者包括國立中山大學教授蔣依吾、國立成功大學特聘教授陳培殷與蔡群立教授、國立高雄科技大學主任朱彥銘與特聘教授王敬文及教授陳育仁、國立臺灣大學教授李家岩合作，跨地域性的學研能量持續深化交流，以科技力完善企業數位轉型發展。

日月光指出，大專院校具豐碩研發能量，企業借重校方學術專長，量身訂做轉型專案，包含導入半導體設備 Strip Map 分析、精進製程，精準找出製程異常以提升問題解決能力。

如 SAT 超音波掃描機或 X 光機檢驗，加上自動缺點複判技術，可讓工廠產線機台透過監控，準確抓取不良品，以產學技術研究合作提升產業核心競爭力，有效推升創新能量。

科技系統也觸發管理流程與人員概念變動，帶動數位文化提升，本屆研究含括異常行為辨識及電子圍籬監控，有效提升資訊控管的安全性與效率、導入 TRF 機器人對話技術，透過人工智慧問答解決人員問題以增進工作效率。

此外，企業經由大數據分析，建構離職預測模型，得知篩選結果後能即時關懷員工，留住人才並減低產能損失。

日月光補充，數位韌性的建立關鍵在於數位應變力，國際市場與客戶對於資訊安全的要求與日俱增，電腦系統建立 OCR 螢幕關鍵字截錄與字元辨識搜尋，保護商業機密遠離資安危機。

日月光重視校園人才培育，擬定育才、攬才、留才方針創造產學雙贏，為勉勵在學菁英課業上用心學習，設立日月光菁英獎學金，鼓勵就讀南部地區或設籍於南部的理工相關科系的日間部碩士學生申請。

日月光為促進學生更了解企業運作實務，也提供理工科系大三升大四在校生加入企業實習，讓年輕世代透過實際參與業界工作提早與職場接軌，具備多工能力。

高雄廠李政傑副總經理表示，日月光在多變產業環境穩步前行的發展歷程中，產學合作的成功是一大突破，積極媒合師資、實習生、專案等，讓技術、知識不斷累積傳承，智慧製造資訊總處陳俊銘資深處長說明，自動化的發揮空間不只侷限在硬體，軟體也多所著墨。

2018 年日月光 AI 元年啟動，建立第一座智慧工廠，2020 年設置全球首座 5G mmWave 企業專網智慧工廠，成功打造企業數位轉型，2021 年持續投入 IAI 工業人工智慧平台，串聯學術 AI 研究成果與工業應用，加速全面工廠智能化，間接推動台灣產業升級與創新。