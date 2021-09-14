 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

Gogoro傳洽商赴美借殼上市 估值至少10億美元 

鉅亨網編譯余曉惠
Gogoro傳洽商赴美SPAC上市 估值至少10億美元  (圖:AFP)
Gogoro傳洽商赴美SPAC上市 估值至少10億美元  (圖:AFP)
Tag
Gogoro電動機車電動產業共享SPAC借殼上市上市

彭博引述知情人士報導，台灣電動機車新創公司 Gogoro 據傳正與美國一家特殊目的收購公司 (SPAC) 研議合併，有意借殼上市，估值至少 10 億美元

知情人士說，Gogoro 正與 Poema 公司洽商借殼上市，估值至少 10 億美元，最快可能本周宣布交易，但也可能協商無果。Gogoro 和 Poema 均拒絕置評。

總部在台北的 Gogoro 以電池交換技術見長，上個月表示已和顧客合計減少 3 億公噸的碳排放量，相當於逾 3000 萬顆樹木一年吸收量。

Gogoro 執行長為陸學森，該公司早期投資者包括新加坡淡馬錫控股 (Temasek)、日本 Panasonic、日本住友公司、美國前副總統高爾的 Generation 投資管理公司 、法國 Engie 公司等。

目前該公司的電池交換網每個月訂用人數超過 40 萬人，累計電池交換量超過 2 億次。

Gogoro 最近與中國和印度企業敲定策略聯盟，擴大營運版圖。中國合作夥伴雅迪控股 (1585-HK) 曾在 5 月形容，Gogoro 的電池交換技術「替我們身處城市帶來更好的電動化系統，不只大幅減緩消費者對電持續航里程的焦慮，也讓使用成本顯著下降。」

傳出與 Gogoro 洽商的 Poema(PPGH-US) 是一家總部位於舊金山的 SPAC，今年 1 月透過首次公開發行 (IPO) 在美國募資 3.45 億美元。該公司先前表示把目光投向亞洲或歐洲，尋找某家擁有已獲驗證的技術、且具有經濟效益吸引力的公司。

(本文不開放合作夥伴轉載)

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
Poema Global Holdings Corp - Class AUS-PPGH
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞