Gogoro傳洽商赴美借殼上市 估值至少10億美元 

彭博引述知情人士報導，台灣電動機車新創公司 Gogoro 據傳正與美國一家特殊目的收購公司 (SPAC) 研議合併，有意借殼上市，估值至少 10 億美元。

知情人士說，Gogoro 正與 Poema 公司洽商借殼上市，估值至少 10 億美元，最快可能本周宣布交易，但也可能協商無果。Gogoro 和 Poema 均拒絕置評。

總部在台北的 Gogoro 以電池交換技術見長，上個月表示已和顧客合計減少 3 億公噸的碳排放量，相當於逾 3000 萬顆樹木一年吸收量。

Gogoro 執行長為陸學森，該公司早期投資者包括新加坡淡馬錫控股 (Temasek)、日本 Panasonic、日本住友公司、美國前副總統高爾的 Generation 投資管理公司 、法國 Engie 公司等。

目前該公司的電池交換網每個月訂用人數超過 40 萬人，累計電池交換量超過 2 億次。

Gogoro 最近與中國和印度企業敲定策略聯盟，擴大營運版圖。中國合作夥伴雅迪控股 (1585-HK) 曾在 5 月形容，Gogoro 的電池交換技術「替我們身處城市帶來更好的電動化系統，不只大幅減緩消費者對電持續航里程的焦慮，也讓使用成本顯著下降。」

傳出與 Gogoro 洽商的 Poema(PPGH-US) 是一家總部位於舊金山的 SPAC，今年 1 月透過首次公開發行 (IPO) 在美國募資 3.45 億美元。該公司先前表示把目光投向亞洲或歐洲，尋找某家擁有已獲驗證的技術、且具有經濟效益吸引力的公司。

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