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葉倫為舉債上限致電麥康奈爾遭拒 民主黨提權宜法案先過10月這關

鉅亨網編譯余曉惠
葉倫為舉債上限致電麥康奈爾遭拒 民主黨提權宜法案先過10月這關 (圖:AFP)
葉倫為舉債上限致電麥康奈爾遭拒 民主黨提權宜法案先過10月這關 (圖:AFP)
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美國經濟舉債上限債務上限民主黨共和黨兩黨麥康奈爾眾議院參議院美國國會

美國財政部長葉倫為提高舉債上限，周四 (16 日) 致電參議院少數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 尋求支持，但遭回絕，顯示國會的債限談判可能拖上好幾周，債務違約風險升高。消息人士透露，民主黨已提出權宜支出法案，暫時化解美國政府 10 月 1 日後可能斷炊的問題，並運作到 12 月 3 日。

美國正面臨歷史上第 79 次債務違約危機，葉倫多次呼籲國會提高舉債上限，否則目前透過特別措施獲得的資金，將在 10 月中旬到 11 月中旬之間的某個時候用罄。

美國暫停兩年債限的措施已在 7 月 31 日到期，財政部藉由特別措施讓舉債不超過門檻，並維持聯邦政府運作。

針對葉倫請求，麥康奈爾發言人表示，麥康奈爾認為民主黨已經完全執政，想要不計後果加稅和擴大支出，「必須靠自己的力量提高舉債上限，而且民主黨自己就有工具可以辦到。」

財政部官員回應，葉倫將持續與共和黨與民主黨溝通，促成兩黨盡快聯手處理債限問題，避免違約的災難性後果。

民主黨人雖然可以透過預算調解措施，在沒有共和黨支持的情況下提高舉債上限，但他們現階段拒絕這麼做。共和黨則把債限問題和 3.5 兆美元的加稅與擴大社會安全網法案綁在一起，抱持反對立場。

知情人士透露，國會民主黨人正在規劃一項權宜支出法案，讓聯邦政府在 12 月 3 日仍有資金維持運作。該提案還可能為颶風和阿富汗難民提撥緊急支出。

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