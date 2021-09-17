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台股中秋變盤急殺 跌1點收17276點失守月線 周線連2黑

鉅亨網新聞中心
台股中秋變盤急殺 跌1點收17276點失守月線。(圖：AFP)
台股中秋變盤急殺 跌1點收17276點失守月線。(圖：AFP)
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台股台積電電子股大同航運股鋼鐵

中秋連假前最後一個交易日，台股今 (17) 日早盤一度急挫摜破月線，台積電挺身扛起多頭大旗，航運股也揚帆，帶動指數反彈漲逾百點，不過，尾盤受富時成分股權重調整盤後生效影響，指數跳水下跌 1.91 點，收在 17276.79 點，成交值放大至 3107.37 億元，周線連 2 黑。

台積電早盤一度失守 600 元關卡，隨後在買盤湧進下，回神上漲 1.5%，最高來到 610 元，但最後一盤遭大舉調節，漲幅全部回吐，收平盤 600 元；聯發科、鴻海、國巨、瑞昱、廣達等電子股仍扮演撐盤要角；不過，日月光投控、大立光、台達電等震盪走低。

航運股揚帆再出發，長榮、陽明上漲 3-4%，萬海站穩 200 元之上，漲幅超過 4%；沉寂已久的航空雙雄華航、長榮航，今天股價均上漲逾 1%。上市運輸類股指數終場上漲約 3%，為盤面多頭指標。

中鋼 10 月盤價持平，豐興棒線與東和鋼鐵 H 型鋼最新報價也都開出平盤，鋼鐵軍團普遍回檔，國內龍頭廠中鋼翻黑下挫 1.8%，豐興重摔逾 2%，燁輝、新鋼、大成鋼等也遭到調節，中鋼構則跌深反彈 2.7%。

高價股今天上演排名大戰，富邦媒盤後將納入台灣 50 成分股，早盤獲買盤追捧，一度攻上 2190 元，擠下信驊登上台股第三高，但賣壓隨之出籠，信驊同時湧進大單，帶動股價翻紅急拉，大漲半根停板，收 2275 元，並拉近與股后大立光的差距。富邦媒終場重挫 3.6%。

關注盤面焦點股，受惠子公司尚志資產配息挹注獲利，大同今天股價直奔漲停，達 33.4 元，創近 3 年新高，子公司精英、大世科分別勁揚 6%、2%，季底作帳行情提前啟動。
 

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